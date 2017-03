SEKSI TENISAČICA ZAVRŠILA NA STRAŽNJICI: Nakon toga napravila je potez kojim je zapalila publiku

Jedna od najljepših tenisačica svijeta Caroline Wozniacki doživjela je peh u meču osmine finala Indian Wellsa protiv Amerikanke Madison Keys.

Naime, u prvom gemu drugog seta Wozniacki je imala break loptu kada joj se dogodila nezgoda. Poskliznula se i pala na stražnjicu. No, iako je bila u nezgodnom položaju, Wozniacki je uspijela vratiti lopticu svojoj protivnici, čime je zaradila ovacije publike. No, izgubila je poen. Međutim, do kraja dvoboja Dankinja se uspijela koncetrirati i na kraju ostvariti pobjedu s 2-0 u setovima (6-4, 6-4).