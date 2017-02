RUSKINJA OTKRILA TAJNU ŽENSKOG TENISA: ‘Evo imena igračica koje su lezbijke, ne želim da me diraju ni gledaju’

Na internetskoj stranici Eurosporta na ruskom jeziku objavljen je intervju s ruskom tenisačicom Ekaterinom Bičkovom koja je u svom javnom oproštaju od profesionalne karijere iznijela neke stavove o kojima će se sigurno još pričati.

Bičkova (31), tenisačica koja nikad nije bila među 50 najboljih i koja nema osvojen WTA turnir u karijeri, tvrdi da je završila karijeru o kojoj je opširno pričala u spomenutom razgovoru, a čiji će dio sigurno odjeknuti nakon iznesenog da je ‘svaka deseta tenisačica na Touru lezbijka i da se ona na trenutke zbog toga ne osjeća ugodno’.

‘Ne dirajte me’

“Živimo na planetu na kojem ima više od šest milijardi ljudi i da, u tenisu ima mnogo djevojaka koje vole djevojke.”

‘U kojem postotku? Svaka deseta?’, postavljeno je pitanje.

“Otprilike tako.”

Dodala je Bičkova da to i nije neka tajna i kazala da su neke od njih “Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Daniilidou, Schiavone, Larson. Australka Casey Dellacqua s prijateljicom ima dijete. Suarez Navarro, ona putuje i živi s prijateljicom koja je tenisačica. Ima ih mnogo, možda 40″, kazala je dodavši da se u svlačionicama događaju scene iz kojih se može vidjeti koje od njih vole djevojke.

“Ništa se zapravo nije dogodilo, ali uočite to kada s njima dijelite svlačionice. Nije to lijepa priča jer vas sve promatraju. To me ljuti. Dajte da budemo razdvojeni. Ne dirajte me, ne gledajte me i ne ulazite u moj privatni prostor.”

Egipat je ‘divlji’, a u Indiju se ne vraća

Pričala je Bičkova i o neugodnostima koja je doživjela na nekim turnirima, a izdvojila Egipat kao primjer.

“Igrali smo na jednom turniru čiji su tereni smješteni 500-injak metara od hotela. Išli smo pješke, bio je to naš izbor umjesto da čekamo raspadnuti autobus koji vozi svakih sat vremena. Organizatori su nas upozorili da ne izlazimo oskudno odjevene i u kratkim rukavima. Djevojkama plave kose preporučili su kape ili kapuljače. To je zato što su ljudi divlji. Gledaju pogledom koji zlostavlja. Nikad nisu vidjeli razodjevenu ženu. Bulje, pokušavaju započeti razgovor, dodiravati.”

Ništa ljepše nije pričala niti o Indiji, zemlji u koju se ne vraća, a u kontekstu koje je spominjala gubu i trovanje hranom.

“Svuda je blato, goli i prljavi ljudi koji spavaju na ulici. Samo sam jednom napustila hotel, da zamijenim avionsku kartu.”

Mnogi na Touru puše, a tu su i muževi

Bičkova tvrdi i da u teniskom svijetu ima mnogo pušača, a posebno je istaknula Španjolca Davida Ferrera koji je pušio kutiju cigareta dnevno. Zadivljuje ju da su takvi mogli igrati bolje od nje, a istaknula je i primjer Stana Wawrinke, koji je neumoran na zabavama koje ne propušta.

Naglasila je još jednu stvar – mušku pratnju koja tenisačice prati tijekom cijele godine.

“Da, oni se zovu muževi. Neki od njih su moralna podrška, neki nose torbe”, kazala je pitajući se u kojim tvrtkama takvi rade i otkud im novac.