RAFAEL NADAL U BARCELONI PO DESETI PUT: Španjolska legenda osvojila 71. naslov u karijeri

Nakon što je nedavno deseti put slavio u Monte Carlu, španjolski tenisač Rafael Nadal po deseti put je osvojio i turnir u Barceloni.

Bivši najbolji tenisač svijeta u finalu je pobijedio Austrijanca Dominica Thiema 6-4, 6-1. Nadalu je to bio ukupno 71. naslov u karijeri pri čemu deseti u Barceloni gdje je slavio i prošle godine, zatim tri puta od 2011. do 2013. godine, te pet puta od 2005. do 2009.

Njegovu dominaciju u Real Club de Tenis Barcelona prekidali su sunarodnjak Fernando Verdasco (2010) i Japanac Kei Nishikori (2014, 2015).





Španjolac je u Monte Carlu postao prvi tenisač koji je u ‘open eri’ na jednom turniru pobijedio deset puta, a sada je to ponovio i u Barceloni.

Novu priliku za ‘decimu’ imat će uskoro i na Roland Garrosu gdje je također pobijedio devet puta.