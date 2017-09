‘PRILAGODBA JE KLJUČ ZA USPJEH I ZATO…’: Krajan još ne zna koga poslati na Kolumbijce

U 17 sati po srednjoeuropskom vremenu izvući će se parovi ogleda između kolumbijskih i hrvatskih tenisača koji se tijekom petka, subote i nedjelje moraju ogledati u kvalifikacijama za Svjetsku skupinu Davis Cupa.

Susreti su to koji će biti odigrani u Bogoti, a kroz koju će hrvatsku tenisku reprezentaciju predstavljati Marin Čilić, Franko Škugor, Nikola Mektić i Viktor Galović.

“Nisam još odlučio tko će igrati. Najviše zbog uvjeta, jednostavno da vidim kako će se igrači prilagoditi. Bilo bi puno lakše da igramo u uvjetima gdje se igra svaki tjedan, no svaki igrač se drugačije privikava i to je ta razlika koja još odgađa moju odluku do izvlačenja”, priznao je muke koje ima izbornik hrvatske reprezentacije Željko Krajan.

Prilagodba prošla odlično

Najveći je problem prilagodba igrača na veliku nadmorsku visinu (2640 metara).



NOVO ISKUSTVO ZA ČILIĆA: ‘Ovo je neusporedivo sa svime dosad, nikad nisam igrao u ovakvim uvjetima’

“Prilagodili smo se možda čak i više nego što sam očekivao. Stvarno su igrači odgovorili dobro tijekom ovih nekoliko dana. Neki među njima su već bili tu, jer su Franko (Škugor) i Nikola (Mektić) odigrali jedan manji turnir tu u Bogoti prošli tjedan, pa im je bilo lakše i nisu imali toliko problema s prilagodbom kao Viktor (Galović) i Marin (Čilić). S druge strane, Marin je toliko iskusan i igrao je u toliko različitih uvjeta da mu ne treba više od dan-dva. Viktoru možda malo više, ali ima još koji dan treninga, pa mislim da će se prilagoditi.”

Poznato je da će subotnji ogled parova za kolumbijsku Davis Cup reprezentaciju propustiti Robert Farah, jedan od vodećih tenisača u poretku igrača parova. Kolumbijac rođen u Kanadi prije 30 godina, naime, još se oporavlja od ozljede zadobivene u Wimbledonu.

Izostanak Faraha naša je prednost

“Njegov izostanak u meču parova sigurno je naša prednost. Cabal i Farah su jedan od najboljih parova posljednjih desetak godina i igrati protiv njih u ovim uvjetima, pred domaćom publikom, bilo bi jako teško. Istina, imamo i mi igrače za parove, već dugo nismo izgubili u paru i to nam je donosilo i pobjede i rezultate koje smo imali posljednjih godina. Neigranje Faraha je definitivno veliki hendikep za njih. Cabal je odličan igrač, ali koga god da njihov izbornik sada stavi uz njega to neće biti tako jak par. To nam je donijelo malu prevagu, da smo malo veći favoriti nego što smo bili na početku”, smatra Krajan.

“Santiago Giraldo je vrlo dobar tenisač, poznajemo se još otkako smo imali 15-16 godina. Posljednji put me pobijedio kad smo igrali na zemlji u Ženevi. Bio je ozlijeđen, ali sad se vraća i sigurno će biti motiviran, kao i cijela kolumbijska reprezentacija, da izbori ulazak u Svjetsku skupinu. Morat ćemo igrati na najvišem mogućem nivou”, upozorio je i Čilićm, peti tenisač ljestvice.

Mečevi Kolumbije i Hrvatske u Bogoti igrat će se od petka do nedjelje s početkom u 17 sati po srednjoeuropskom vremenu.