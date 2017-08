POVRATAK NA MJESTO SREĆE: Marin Čilić najavio US Open, Grand Slam turnir koji je osvojio

Prije tri godine je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić na US Openu osvojio svoj jedini Grand Slam naslov, a uoči nastupa u New Yorku poručio je kako smatra da je, unatoč ozljedi koja ga je natjerala na stanku još od finala Wimbledona, kvalitetniji od Francuza Gillesa Simona, svog suparnika u prvom kolu posljednjeg Grand Slam turnira u 2017. godini.

“Bio sam 15 do 17 dana praktično bez pravog treninga. U posljednjih 15-ak dana sam se vratio na teren i pronalazio formu. Ozljeda me teniski sigurno vratila korak unatrag, ali što se tiče samopozdanja i osjećaja na terenu, još se uvijek osjećam odlično, to je još uvijek svježe od Wimbledona. No, postoji mali upitnik kako ću reagirati kad krenu mečevi. Nadam se da će u prvim kolima ići dobro, što bi mi dalo još više samopouzdanja”, rekao je peti nositelj ovogodišnjeg US Opena.

Loš omjer protiv Simona

Na startu ga čeka dobro poznati suparnik, tenisač koji ga je pobijedio u pet od šest međusobnih dvoboja.

“Simon je takav igrač koji svojim načinom igre ne odgovara mom stilu. Čvrst je s osnovne crte, ima ravne udarce, što je problem za visoke igrače poput mene. Odličan je u defenzivi, teško ga je probiti. Nije lako stvoriti prednost sa servisom, nije lako dobiti poen u dva-tri udarca, tako da ima više izmjena. U prošlosti smo često igrali duge mečeve i uvijek je odlučivalo samo nekoliko poena. Nadam se da mogu ponoviti meč koji sam ovdje odigrao prije tri godine”, rekao je Marin koji je poznat kao odličan analitičar svojih suparnika.



No, iako je često imao loša iskustva sa Simonom, 28-godišnji Međugorac je uvjeren kako je u ovom trenutku bolji od 32-godišnjeg Francuza.

“Simon nije ove godine u tako dobroj formi. Nije imao pretjerano dobrih rezultata. Nadam se da mi to može pomoći u pripremi, da mogu stvoriti prednost na početku meča. Vjerujem da sam kvalitetniji igrač nego što sam bio prije tri godine, prije tog našeg dvoboja na US Openu. Mislim i da je samopouzdanje na mojoj strani. Jedina otežavajuća okolnost je što će mi to biti prvi meč nakon finala Wimbledona, nakon više od mjesec dana i ozljede koja me vratila malo unatrag što se forme tiče. Ipak, vjerujem da sam puno kvalitetniji i da mogu doći do pobjede.”

Defiitivno najdraži turnir

Pobjeda nad Simonom otvorila mu je vrata trijumfa 2014. godine. Nakon što je Francuza svladao u pet setova, projurio je pokraj Tomaša Berdycha, Rogera Federera i Keija Nishikorija do pehara, bez izgubljenog seta od četvrtfinala nadalje.

“Ovaj mi je turnir u posebnom sjećanju, definitivno najdraži turnir na koji se vraćam i sa takvim lijepim uspomenama. To je bio prvi veliki turnir, prvi ogroman rezultat koji me gurnuo natrag u prvih deset i otvorio razne mogućnosti. Ta pobjeda iz 2014. godine mi daje više mogućnosti za bolju igru, jer znam da su ovdje tereni i uvjeti koji mi najbolje odgovaraju”, poručio je Marin koji je godinu dana poslije trijumfa kao branitelj naslova stigao do polufinala, a 2016. ga je već u 3. kolu zaustavio Amerikanac Jack Sock.

No, US Open je jedini Grand Slam turnir na kojem Čilić nikada nije izgubio u 1. kolu, a u polovici od svojih osam dosadašnjih nastupa stigao je najmanje do četvrtfinala.