PORUKA SENZACIONALNE MIKICE: ‘Odje*ite od sebe svakog tko vam govori da nešto ne možete napraviti’

Prošlo je skoro osamnaest godina otkad je Mirjana Lučić-Baroni posljednji put bila među osam posljednjih u ždrijebu nekog Grand Slam turnira. Uskoro 35-godišnja tenisačica prvi i posljednji put na turnirima najjače kategorije bila je 1999. u Wimbledonu kada je igrala i polufinale.

Valja podsjetiti i da je 1998., kao petnaestogodišnja djevojčica, ova hrvatska tenisačica stigla do naslova u Australian Openu u turniru parova na kojem je nastupala s Martinom Hingis. Nepostavljeni je par tada nizao suparnice, pa su izbacile i devete i osme nositeljice, drugopostavljenoj kombinaciji Bollegraf–Sanchez Vicario u četvrtfinalu prepustile samo dva gema, a u finalu pobijedile prve nositeljice Davenport i Zverevu.

Tko zna kako bi se njena karijera razvijala da istu nije prekinula zbog osobnih problema zbog čega je propustila nekoliko godina tenisa na najvišoj razini…



“Nevjerojatno. Znala sam da imam igru, ali trebalo je naporno raditi i puno toga žrtvovati da se do ovdje dođe. Nadam se da me nitko neće uštipnuti i probuditi, jer ovo je nevjerojatno.”

Na temu svoje dugovječnosti je rekla:

“Jaka sam i tvrdoglava. Kad nešto želim onda ću sve i napraviti, naporno raditi, da do toga i dođem. Ne postoje garancije da to donosi i uspjeh, ali kakvo je zadovoljstvo ovo sad osjetiti. Rekla bih sad nešto da nema televizije, ma – odje*ite od sebe svakog tko vam govori da nešto ne možete napraviti, samo krenite i radite to sa srcem.”

Sve ovo Lučić-Baroni napravila je unatoč problemima s nogom.

“Nema šanse da odustanem, svaki dan kad zaigram skupim neku sitnu ozljedu, ali nema šanse da odustanem. Imat ću nekoliko novih zavoja za sljedeći meč, ali nastavit ću igrati”, poručila je za kraj.