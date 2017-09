‘POLUFINALE WIMBLEDONA NIJE SLUČAJNOST’: Jak hrvatski teniski adut spreman za osvajanje možda i ključnog boda u Kolumbiji

Istog onog trenutka kada je hrvatska teniska reprezentacija za suparnika u kvalifikacijama za Svjetsku skupinu Davis Cupa ždrijebom dobila Kolumbiju znalo se da će jedna od najvećih opasnosti biti u meču parova.

Juan Sebastian Cabal i Robert Farah su jedna od najboljih kombinacija svijeta i bili su u dobroj situaciji u borbi za odlazak na završni turnir sezone u Londonu sve dok se Farah nije ozlijedio u Wimbledonu. U međuvremenu nije odigrao nijedan meč i neće ga biti ni protiv Hrvatske (igra se od 15. do 17. rujna), te će ga zamijeniti Alejandro Falla.

S druge strane, upravo su u Wimbledonu Nikola Mektić i Franko Škugor došli do najboljeg rezultata, plasiravši se u polufinale, pa se očekuje da će u Bogoti biti vrlo jak hrvatski adut, ukoliko ta postava nastupi u subotu. Njih su dvojica uspješno zagrijavanje imali prošlog tjedna, kad su na ATP Challengeru u Bogoti došli do finala, pritom se pripremajući za specifične uvjete igranja na velikoj nadmorskoj visini (2640 metara).

Dobra priprema

“Na kraju je to zapravo bio dobar rezultat. Nikola je došao praktično direktno na meč, a ja dan prije početka natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji. Nisam se dobro snašao na početku u tom pojedinačnom meču, ali u parovima je već bilo puno bolje. Na kraju nismo uspjeli osvojiti turnir, jer u finalu nismo odigrali najbolje, možda zato što smo i polufinale i finale igrali u istom danu. To, opet, i nije loše, jer je to bila priprema za meč parova u Davis Cupu na tri osvojena seta. Malo nam je pala koncentracija u tie-breaku, izgubili smo meč, ali generalno je to bila dobra priprema za ovaj tjedan”, kazao je Franko Škugor.



U finalu su Mektića i Škugora sa 6-3, 3-6, 10-6 svladali Marcelo Arevalo i Miguel-Angel Reyes-Varela.

Bili ste polufinalisti u Wimbledonu ove godine. Koliko dobro funkcionirate kad igrate zajedno?

“Mislim da funkcioniramo jako dobro i bila bi šteta da u budućnosti ne nastavimo igrati u kontinuitetu. Hoće li to biti uskoro ili kasnije vidjet ćemo. Taj rezultat u Wimbledonu nije bio slučajnost, nego smo igrali kvalitetan tenis i imali nivo možda i za osvajanje turnira. Nije se dogodilo, ali smo sigurno u stanju tako nešto ponoviti”, smatra Škugor.

Kolumbijski par snova

Kolumbijci svojoj kombinaciji Cabal-Farah tepaju da se radi o “paru snova”. Koliko je Farahovo neigranje dobro za naše ambicije?

“Očito je da Farah neće igrati. Posljednji meč mu je bio u Wimbledonu. Falla je igrač s velikim iskustvom, prošlog tjedna smo igrali parove baš protiv njega. On je nastupio u paru baš zbog Davis Cupa. Imaju još tjedan dana da se uigraju, sigurno će se dobro snalaziti na terenu. Neće nam biti lagano, u meču parova je uvijek izjednačeno i nekoliko poena odluči pobjednika, tako da je sve moguće. Ne treba ih prekrižiti, bit će jako težak meč, pogotovo zbog uvjeta i njihove domaće publike. Ipak, mislim da možemo pobijediti ako odigramo na dobrom nivou”, rekao je Škugor.

Meč parova bit će na rasporedu u subotu 16. rujna i mogao bi biti presudan za odluku o ukupnom pobjedniku. Hrvatska je već dugo neporažena u mečevima parova u Davis Cupu i trenutno je u seriji od čak šest pobjeda: ove godine su u Osijeku protiv Španjolske bili uspješni Draganja i Mektić, lani su tri pobjede donijeli Marin Čilić i Ivan Dodig, a jednu Dodig i Škugor, te preklani opet Dodig i Škugor.

Rok za prijavu sastava je u četvrtak u 11 sati po lokalnom vremenu (18 sati u Hrvatskoj), a do tada oba izbornika imaju mogućnost zamijeniti do dvojicu tenisača u odnosu na originalnu nominaciju za ovaj susret. Mečevi u Bogoti će počinjati u 10 sati (17 u Hrvatskoj) sva tri dana.