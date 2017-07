POČINJE RIJEČKI LOV NA LIGU PRVAKA: Matjaž Kek kritizirao klupsku odluku uoči utakmice s velikim ulogom

Pred Rijekom je prva utakmica 2. pretkola Lige prvaka protiv velškog TNS-a. Hrvatski prvak u susret ulazi kao veliki papirnati favorit, a tekstualni prijenos susreta UŽIVO pratite na portalu Net.hr s početkom od 20.45.

Prvak Hrvatske Rijeka započinje svoj lov na Ligu prvaka u 2. pretkolu ovog najelitnijeg kupskog nogometnog natjecanja. Protivnik Riječanima je velški prvak TNS. Rujevica će biti krcata, Velšane čeka paklena atmosfera! Matjaž Kek činio se dobro raspoložen na konferenciji za novinare, ne skriva da je Rijekafavorit, naravno da se očekuje prolaz.

Utakmica nosi veliki ulog

“Utakmica je izuzetno značajna za nas, drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka nosi veliki ulog, a takvo je i raspoloženje među igračima. Ekipa je u ovom trenutku spremna za dvoboj protiv ekipe koja je daleko od toga da nema svoju kvalitetu i pojedince i igru. Velšani su već odigrali svoje dvije natjecateljske utakmice. Možda netko tko je gledao te dvije utakmice na to gleda drugačije od razmišljanja da na Rujevicu dolaze neki amateri. Ulog je veliki i tako se moramo postaviti”, kazao je Matjaž Kek u ponedjeljak na presici u najavi utakmice.

Što se tiče atmosfere u gradu, dojma smo kako ne vlada onako veliki interes kao što je to bilo za susret protiv Cibalije ili Dinama u posljednjem kolu i finalu Kupa Hrvatske, odnosno grad i Kvarner nisu u transu, ali itekako se iščekuje utakmica. Pola sata prije jučerašnjeg zatvaranja blagajni ostalo je 400-tinjak ulaznica za prvi susret drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka.

Kek ističe važnost navijača

“Ako netko stoji u redu za ulaznice do 19 sati po ovom suncu onda to treba poštivati. Uostalom, naši navijači bili su izuzetno važni u rezultatima koja je ova ekipa dosegnula. Što se stanja ekipe tiče uvijek su prijateljske utakmice jedno, a natjecateljske utakmice nešto drugo. Igrači su opušteni, ali to ne znači da ne moraju biti manje koncentrirani i pažljivi u našem dogovoru kako ući u taj dvoboj. Pobjednik će se dobiti nakon 180 minuta i više, a nikako na neki ludi način. Vidjeli smo kako u Europi puno znaju značiti golovi u gostima i stoga je jasno da moramo biti odgovorni i koncentrirani”, izjavio je Kek čije riječi prenosi riječki Novi list i odmah se osvrnuo na zdrastvene probleme u momčadi.

“Vratar Prskalo je otpao iz kombinacija za ovaj ogled i pitanje je kada će biti na raspolaganju. Veliko je pitanje što će biti s Gorgonom koji je na treningu dobio udarac i ima hematom. Teško će se to do utakmice sanirati.

Umjesto Prskala na vrata će vjerojatno Sluga, a u pričuvu – Nevistić?

Igrači jesu opušteni, ali…

“David također iza sebe ima operativni zahvat, u fazi je rehabilitacije. Sluga je u pripremnim utakmicama pokazao dobru formu i tu uopće nema dvojbi ili pitanja tko će zamijeniti Prskala. Siguran sam i da bi Nevistić napravio dobar posao, ali ekipa je puno minuta odigrala i sa Slugom i to je logično rješenje.”

Nije prvi put, naročito u vremenima ljetnog prijelaznog roka, da riječki trener donekle kritizira klupsku odluku, riječ je definitivno o rečenicama kojima je smišljeno iskazao stav o širini kadra. Ili o manjku širine.

“Očekivanja znate, želimo odigrati pravu utakmicu u inspirirajućoj atmosferi. Treba znati cijeniti kad ljudi po suncu čekaju na ulaznicu. Igrači jesu opušteni, ali ne podcjenjuju protivnika i znaju da će se pobjednik odlučiti nakon 180 minuta. Odgovorni su, koncentrirani i željni dokazivanja”, dao je do znanja Kek.