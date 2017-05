POBIJEDILA ‘VARALICU’ I UPUTILA JOJ POGLED KOJI LEDI: Pogledajte rukovanje Šarapove i Bouchard o kojem će se dugo pričati

Motiv više imala je Eugenie Bouchard u meču 2. kola WTA turnira u Madridu protiv Marije Šarapove, tenisačice kojoj se divila i smatrala ju idolom i igračice koju danas naziva varalicom koja je na svoje ime bacila ljagu suspenzijom zbog korištenja dopinga. U sjajnom ogledu, Bouchard je i slavila 7-5, 2-6, 6-4, a onda se na mreži rukovala sa suparnicom uputivši joj pogled pun prijezira i sreće jer je ispunila svoju ‘osvetničku’ misiju.

“Dodatno me inspiriralo to što su mi pristupile mnoge tenisačice i zaželjele mi sreću. Nije to baš uobičajeno. U pitanju su igračice s kojima i nemam neki odnos, no to mi je dokazalo da i one razmišljaju na način na koji razmišljam ja i da su samo možda uplašene to reći javno. Dobila sam i puno tekstualnih poruka od ljudi iz teniskog svijeta koji su za mene navijali. Igrala sam za sebe, ali i za njih”, kazala je 60. tenisačica poretka nakon pobjede u meču koji je trajao gotovo tri sata.

Navedeno je zapravo nastavak izjave koju je Bouchard izrekla po povratku Šarapove na terene nakon 15 mjesečne suspenzije zbog uporabe meldoniuma, lijeka koji je na popisu zabranjenih jer pomaže povećanju izdržljivosti sportaša i ubrzava vrijeme oporavka.

“Ona je varalica i mislim da se takvima ne treba dati druga šansa. Njenim povratkom WTA kao da djeci šalje poruku: ‘Varajte, a mi ćemo vas opet dočekati raširenih ruku.’ Mislim da to nije u redu, a ona više nije igračica u koju bih se mogla ugledati”, kazala je Bouchard nakon što se Šarapova vratila tenisu u Stuttgartu.



Nakon meča, kako to piše BBC, uslijedilo je najkraće rukovanje.

“Rekla mi je da sam dobro igrala. Ja mislim da je i ona igra jako dobro u svom tzv. povratku, želite li to tako zvati.”

Šarapova u Madridu igra s pozivnicom organizatora. U prvom kolu je sa 4-6, 6-4, 6-0 bila bolja od 17. nositeljice Mirjane Lučić-Baroni.