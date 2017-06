PETRA MARTIĆ U 3. KOLU KVALIFIKACIJA: Preživjela je tie-break, a onda zapečatila sudbinu protivnice

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u posljednje, 3. kolo kvalifikacija za nastup na najvećem svjetskom turniru Wimbledonu, ona je u susretu 2. kola svladala Rumunjku Mihaele Buzarnescu sa 7-6 (4), 6-3.

U prvom setu niti jedna igračica nije stigla niti do “break-lopte”, pa je o pobjednici odlučivao “tie-break” kojega je mnogo bolje otvorila Martić povevši sa 4-0. Tu je prednost 26-godišnja Splićanka uspjela sačuvati i dobiti prvu dionicu dvoboja.

U drugom setu Martić je ostvarila “break” za 3-1, a jedini gem u kojemu je Rumunjka uspjela zaprijetiti dogodio se kod vodstva naše igračice od 4-2. Tada je Buzarnescu stigla do 15-40 no ne i do povratka u susret.

U 3. kolu kvalifikacija Martić će igrati protiv prve nositeljice, Srpkinje Aleksandre Krunić, trenutačno 35 mjesta bolje plasirane igračice. Martić je sada 134., a Krunić 99. igračica svijeta.



Kasnije u četvrtak svoj susret 2. kola kvalifikacija igrat će 20-godišnja Jana Fett protiv Talijanke Jasmine Paolini.