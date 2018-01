PAVIĆ UDARIO PO KRAJANU I SAVEZU: ‘Sa mnom bi bili favoriti za osvajanje Davis Cup-a, a HTS mi nikada nije dao potporu’

Pred hrvatskom izabranom vrstom prvo je kolo Davis Cupa, a glavna je tema zašto za Hrvatsku ne nastupa Mate Pavić.

Nakon što je Marin Čilić zaigrao u finalu, a Mate Pavić osvojio dva naslova u parovima Australian Opena tenisače krajem tjedna čeka ogled s Kanadom u Davis Cupu. Tamo zbog nesuglasica s izbornikom Željkom Krajanom neće biti Pavića. Tijekom ponedjeljak dvojac je u nekoliko navrata dao svoje strane priče oko toga zašto osvajač prvog Grand Slama sezone ne igra za reprezentaciju. Pavić je sada pak poručio kako bi s njim hrvatska reprezentacija sigurno mogla napraviti iskorak.

KRAJAN SE OPET OGLASIO U SLUČAJU PAVIĆ: ‘Ja ga trebam, ali on ne želi poštovati pravila kojih se drže Čilić i ostali’

Otvoren poziv

“Mate svaki put ima pozivnicu, ja ga trebam, moj je zadatak pozvati ga jer je igrač kojeg trebam u timu. No svaki put sam došao do odbijanja i nemogućnosti bilo kakve komunikacije s njegove strane. Nisam nikad osjetio nikakvu želju s njegove strane nakon tog nesporazuma koji se dogodio prije par godina da želi neke stvari promijeniti”, kazao je među ostalim Krajan. Oglasio se potom i Pavić.



MATE PAVIĆ NE ŽELI IGRATI ZA HRVATSKU? Krajan otkrio veliku istinu o senzacionalnom Splićaninu

“Nisam pozivan on 2014. do 2017. godine, pa ne znam što je točno izbornik htio reći s tom svojom izjavom. Kroz sve te godine izjavljivao je da nisam potreban reprezentaciji tada. Ja sam prije toga igrao nekoliko susreta, bilo mi je zadovoljstvo i žao mi je da nisam tamo sada. No trenutačno, s obzirom na sve skupa i sve njegove izjave, jednostavno ne mogu biti tamo”, kazao je u HRT-ovoj emisiji Stadion o odnosu s Krajanom.

“Kad bi se se priključili imali bismo strašnu Davis Cup vrstu? Istina, mogli bi biti respektabilan tim, i Ćorić koji je perspektivan igrač je tu, sigurno bi bili među favoritima za osvajanje DC-a svake godine, ali nažalost izbornik izjavljuje to što izjavljuje. Dok je on tamo ja sebe jednostavno ne vidim tamo”, dodao je tenisač, koji nije imao niti podršku Hrvatskog teniskog saveza.

“Puno toga se treba promijeniti. Nisam jedini koji nije imao potporu HTS-a. Mi uopće nemamo nacionalni teniski centar, stanje u hrvatskom tenisu je jako loše i puno toga se treba promijeniti i nadamse da će se neke stvari napokon promijeniti”, završio je.