PATRIK ĆAVAR ZA NET.HR KOMENTIRA DAVIS CUP POBJEDU HRVATSKE I SUKOB KRAJANA I PAVIĆA: ‘Oni to mogu riješiti na samo jedan način…’

Patrik Ćavar apsolutna je legenda hrvatskog rukometa. U njegovoj bogatoj karijeri punoj trofeja legendarni Pako čak je pet puta bio prvak Europe s klubom, od čega dva puta sa Zagrebom i tri s Barcelonom.

S reprezentacijom Hrvatske osvojio je zlato na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu, zlato na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996., srebro na Svjetskom prvenstvu na Islandu 1995. i broncu na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994.

Kazahstan – dobra prilika za Hrvatsku

Patrik Ćavar, najbolji svjetski rukometaš 90-etih godina prošlog stoljeća, danas radi kao komentator teniskih mečeva na Sport klubu. Stoga smo ga zamolili da nam prokomentira trijumf Hrvatske nad Kanadom u Davis Cupu proteklog vikenda i plasman u četvrtfinale natjecanja, u kojem će igrati kao domaćin protiv Kazahstana, što je dobar ždrijeb za Hrvatsku i dobra prilika za ulazak u polufinale…



“Očito ne možemo mi niti u jednom sportu jednostavno dobiti nikog, kao što ne možemo jednostavno do uspjeha. Tako je bilo i ovaj put. Dramatično, uz puno živciranja”, kazao nam je Patrik Ćavar i nastavio:

“Kad su Marin i Ivan visili 2-0, stvari su, da budem iskren, izgledale dosta crno po nas. No, oni su herojski okrenuli taj meč. Pohvale njima i pohvale Borni Ćoriću koji je po tko zna koji puta bio dobar u Davis Cupu. Odigrao je odlično prvi meč i bio je dobar protiv 18-godišnjeg Denisa Šapovalova, jednog od najtalentiranijih mladih tenisača svijeta. Sve pohvale ne samo njima, nego i svim reprezentativcima, stručnom stožeru, a posebno gledateljima u Osijeku koji su bili fantastični. Takvi su i bili kad je Hrvatska igrala protiv Španjolaca. Bio sam tada osobno u Gradskom vrtu, ugođaj je bio odličan”, rekao nam je Ćavar koji s velikom strašću govori o tenisu, sportu koji obožava i koji rekreativno igra, ali samo parove. Kad ga slušamo, kao da se radi o bivšem tenisaču, a ne rukometašu…

‘Meni je svaki dan teniski vikend’

“Ma da. Evo, u nedjelju ujutro sam se digao i sve do kasno popodneva pratio sam tenis. Gledao sam naizmjenice Davis Cup i mečeve Australian Opena. Ponovno…Meni je svaki dan teniski vikend hahaha”, u šali je izjavio Pako i osvrnuo se na sukob Željko Krajan – Mate Pavić. Međusobne optužbe punile su novinske stupce uoči samog dvoboja…

“Detalje znaju samo njih dvoje. Malo sam slučaj pratio u medijima i bilo bi za sve dobro da njih dvoje raščiste nesporazum kako su ga raščistili Krajan i Borna. Oni su isto imali prepirke po medijima, ali vidjeli smo kako se to može izgladiti. Naravno da bi Pavić, koji je specijalist za parove, jako dobro došao našoj reprezentaciji i ovim mu putem čestitam na dvostrukoj kruni na Australian Open. Jedino njih dvoje to mogu riješiti. Sjesti za stol. Naravno, treba postojati obostrana volja i želja za takvo što. Nebitno tko je u pravu, tko je u krivu. Postoji ljudski razgovor i on može riješiti nesuglasice između njih”, zaključio je Patrik Ćavar.