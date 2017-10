OZLJEDA AUSTRIJANCA SRUŠILA SNOVE O LONDONU: Finalisti Wimbledona ipak neće na završni turnir

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marach bili su prisiljeni predati polufinalni susret parova na ATP turniru u Beču zbog ozljede leđa 37-godišnjeg Austrijanca.

Pavić i Marach, koji su ranije ove godine igrali i finale Wimbledona, prošloga su tjedna slavili u Stockholmu te su sve do petka bili i u konkurenciji za plasman na završni “masters” u Londonu, no Marachovi problemi s leđima su toliki da sigurno više neće igrati do kraja ove godine.

U polufinalu Beč Pavić i Marach su kasnije tijekom dana trebali igrati protiv Brazilca Marcela Demolinera i Amerikanca Sama Querreya.