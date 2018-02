OTAC MARINA ČILIĆA PRIZNAO: ‘Jasno je bilo da moj sin više ne može igrati za BiH’

Marin je kao dijete zabilježio i jedan nastup za reprezentaciju BiH, ali na kraju se odlučio zaigrati za Hrvatsku jer su mu kod ovdje ponuđeni bolji uvjeti

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić uživa u “pogledu odozgo”. Međugorac je trenutno treći igrač svijeta, iza Rogera Federera i Rafaela Nadala. Ni “jedinica” više nije nedostižna…

“Vidite, vremena su se malo promijenila. Federer i Nadal su sada nešto drugo u odnosu na prije nekoliko godina. Mislim da su oni Marinu na dohvat ruke i mislim da to on može. Ali, opet, oni su zaista fenomenalni, ali mislim da vrijeme svoje čini, mlađi dolaze na scenu. Ja mislim da je, što se toga tiče, Marin u prednosti u odnosu na njih dvojicu. Da li će ih prestići ove godine, ja se zaista nadam…A, da li će to biti, teško je reći”, kazao je u razgovoru za bosanskohercegovački portal Sportsport.ba Zdenko Čilić, Marinov otac.

Marin je kao dijete zabilježio i jedan nastup za reprezentaciju BiH, ali na kraju se odlučio zaigrati za Hrvatsku jer su mu kod nas ponuđeni bolji uvjeti…



“U tim ranim počecima, mi smo bili inicijatori za osnivanje teniskog savez BiH, zajedno s Dodigom. Udružili smo se, nastupili zajednički i to je funkcioniralo. Već se u ranoj fazi vidjelo da imamo jako puno talentiranih tenisača, među njima i Marin i još neki tenisači iz Sarajeva i Tuzle. Marin je igrao za tenisku reprezentaciju BiH. To je bio uzrast do 14 godina, a Marin je imao 12. Tada je za Srbiju igrao Đoković. Ali, u tom trenutku se moralo krenuti dalje. Jasno je bilo da on više ne može ostati u BiH, ako želi napredovati i ako želi ići rame uz rame sa najboljima. To je bilo nemoguće u BiH. U Hrvatskoj smo dobili bolje uvjete i mislim da se nisam prevario. A, iz ove perspektive je teško reći da li bi on danas bio treći na svijetu. Svako ima svoj put, a mi smo izabrali taj put i mislim da nismo pogriješili”, zaključio je na kraju razgovora Marinov otac.