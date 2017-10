OSMIJEH SE VRATIO NA LICE RUSKE LJEPOTICE: Šarapova osvojila prvi turnir nakon dvije i pol godine

Nekadašnja prva tenisačica svijeta Marija Šarapova osvojila je WTA turnir u kineskom gradu Tianjinu, pobijedivši u finalu Bjeloruskinju Arinu Sabalenku sa 7-5, 7-6 (8).

Za Šarapovu (30) je to prvi osvojeni turnir nakon što je odslužila 15-mjesečnu kaznu zbog dopinga, ali i prvi naslov nakon dvije i pol godine. Ruskinji je kazna istekla u svibnju ove godine, no sve do Tianjina nije imala zapaženijih rezultata.

Napredak s 86. mjesta

Peterostruka Grand Slam pobjednica sada ima 36 turnirskih naslova u karijeri i napredovat će s 86. mjesta na WTA ljestvici, a kao gotovo na svim turnirima na kojima je nastupala nakon prestanka suspenzije, i u Tianjinu je igrala s pozivnicom organizatora.

Njezina protivnica u finalu, 19-godišnja Sabalenka, igrala je svoje prvo WTA finale.