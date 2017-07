ORGANIZATOR ZAKOMPLICIRAO SITUACIJU ĐOKOVIĆU: Srpski tenisač pred problemom, Federerova jubilarna pobjeda

Nakon susreta odigranih u ponedjeljak poznato je sedam četvrtfinalista ovogodišnjeg izdanja najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu Wimbledona, dok će osmi biti poznat nakon što u utorak svoj susret odigraju trostruki pobjednik u All England Clubu Srbin Novak Đoković i Francuz Adrian Mannarino.

Dvoboj Đokovića i Mannarina bio je postavljen kao treći na terenu broj 1, ali kako se susret Luksemburžanina Gillesa Müllera i Španjolca Rafaela Nadala odužio na četiri sata i 48 minuta Đoković i Mannarino nisu mogli niti započeti svoj meč.

Čudna odluka organizatora

Iznenađujuća je bila odluka organizatora da ne premjeste susret Đokovića i Mannarina na središnji teren nakon što je na njemu program završio mnogo ranije, jer je Švicarac Roger Federer uvjerljivo svladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 6-4, 6-2, 6-4. Taj je susret bio završen gotovo dva sata prije no što je Müller sa 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 s turnira ispratio Nadala, pa su Đoković i Mannarino mogli odigrati barem tri seta u ponedjeljak. Ovako će Srbin ili Francuz biti u podređenom položaju u odnosu na svog sljedećeg suparnika, Čeha Tomaša Berdycha koji će imati dan odmora prije četvrtfinala.



Inače, sedmerostruki pobjednik u Wimbledonu Federer pobjedom protiv Dimitrova stigao je do svoj jubilarnog 50. nastupa u četvrtfinalu nekog Grand Slam turnira, a suparnik će mu biti Kanađanin Miloš Raonić koji je u 4. kolu izbacio Nijemca Alexandera Zvereva sa 4-6, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1. Federer i Raonić igrali su i prošle godine u Wimbledonu, u polufinalu, a pobjednik je bio Kanađanin crnogorskih korijena.

Murray uvjerljiv

Uvjerljiv je u svom četvrtfinalnom nastupu bio i branitelj naslova Britanac Andy Murray koji je sa 7-6 (1), 6-4, 6-4 svladao Francuza Benoita Pairea, a sljedeći suparnik bit će mu Amerikanac Sam Querrey koji je sa 5-7, 7-6 (5), 6-3, 6-7 (11), 6-3 izbacio Južnoafrikanca Kevina Andersona.

Najuvjerljiviju pobjedu u 4. kolu ostvario je najbolji hrvatski igrač Marin Čilić koji je sa 6-2, 6-2, 6-2 nadigrao Španjolca Roberta Bautistu, te će u četvrtfinalu igrati protiv Müllera. Za 34-godišnjeg Müllera ovo će biti drugi nastup u četvrtfinalu nekog Grand Slam turnira, nakon US Opena 2008. godine. Do ove godine nikada nije otišao dalje od 3. kola u Wimbledonu. Čilić je, pak, četvrtu godinu zaredom izborio plasman u četvrtfinale u All England Clubu. Do sada su se susreli dva puta, posljednji put prije samo dva i pol tjedna u polufinalu Queen’s Cluba, a oba je puta pobijedio naš igrač.

Wimbledon, rezultati 4. kola:

Andy Murray (VB/1) – Benoit Paire (Fra) 7-6 (1), 6-4, 6-4

Sam Querrey (SAD/24) – Kevin Anderson (JAR) 5-7, 7-6 (5), 6-3, 6-7 (11), 6-3

Gilles Muller (Luk/16) – Rafael Nadal (Špa/4) 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13

MARIN ČILIĆ (HRV/7) – Roberto Bautista (Špa/18) 6-2, 6-2, 6-2

Miloš Raonić (Kan/6) – Alexander Zverev (Njem/10) 4-6, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1

Roger Federer (Švi/3) – Grigor Dimitrov (Bug/13) 6-4, 6-2, 6-4

Tomaš Berdych (Češ/11) – Dominic Thiem (Aut/8) 6-3, 6-7 (1), 6-3, 3-6, 6-3

U utorak:

Adrian Mannarino (Fra) – Novak Đoković (Srb/2)

Parovi četvrtfinala:

Andy Murray (VB/1) – Sam Querrey (SAD/24)

Gilles Muller (Luk/16) – MARIN ČILIĆ (HRV/7)

Miloš Raonić (Kan/6) – Roger Federer (Švi/3)

Tomaš Berdych (Češ/11) – Adrian Mannarino (Fra)/Novak Đoković (Srb/2)