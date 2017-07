ODLIČAN DAN ZA MLADE HRVATICE: Konjuh izbacila bivšu finalisticu Wimbledona, uspješna i Vekić

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo Wimbledona, ona je u susretu 1. kola svladala Ruskinju Nataliju Vihljancevu sa 6-7 (6), 6-4, 6-1 nakon dva sata i 15 minuta igre.

Vekić je protiv 20-godišnje Ruskinje mogla i lakše do pobjede, jer je imala prednost breaka u prvom setu, ali je kod vodstva 5-3 kada je servirala za set izgubila tu prednost, pa se ušlo u tie-break. U odlučujućoj igri 21-godišnja Osječanka je imala dvije set-lopte kod vodstva od 6-4, ali niti tada nije uspjela završiti posao, već je dopustila suparnici da joj oduzme dva poena zaredom na njenom servisu i tako ona dobije prvu dionicu igre.

ŠOK ZA DIVA SA ŠALATE: Karlović izletio u maratonskom okršaju s 44 asa i jednim izgubljenim servisom

ZAR JE OVO STVARNO MOGUĆE? Cijeli teniski svijet bruji o nevjerojatnom porazu Mirjane Lučić-Baroni



Slijedi Konta

U drugom setu Vekić je oduzela servis Vihljancevoj u petoj igri i tu je prednost uspjela zadržati do kraja za poravnanje u meču, da bi trećim setom dominirala. Čak je tri puta oduzela servis suparnici i ipak se uspjela plasirati u 2. kolo Wimbledona, za razliku od svoga dečka, trećeg igrača svijeta Stana Wawrinke, koji je senzacionalno ispao sat vremena ranije. Dosada je u 2. kolu najvećeg svjetskog turnira igrala samo 2014. godine. Suparnica Vekić u 2. kolu bit će šesta nositeljica, Britanka Johanna Konta, koju je naša tenisačica uspjela pobijediti u nedavnom finalu Nottinghama za svoj drugi WTA naslov u karijeri.

Ranije u ponedjeljak u 2. kolo se plasirala i Ana Konjuh plasirala koja je sa 6-1, 6-4 za samo sat vremena svladala osam godina stariju Njemicu Sabine Lisicki. Protiv finalistice Wimbledona iz 2013. i polufinalistice najvećeg svjetskog turnira iz 2011. godine, ali trenutačno 127. igračice svijeta, Konjuh je odigrala sjajan meč, pogotovo u prvom setu kojega je dobila za samo 19 minuta tri puta oduzevši servis suparnici.

Konjuh na Begu

Slično je započeo i drugi set i Konjuh je vrlo brzo stigla do 3-0, no kod rezultata 4-2 Lisicki je stigla do svoje prve i jedine break-lopte u susretu koju je i iskoristila. Ipak, kada je Njemica servirala za ostanak u susretu, Konjuh je uspjela spojiti nekoliko odličnih poena i realizirati treću meč-loptu.

Konjuh će u 2. kolu igrati protiv Rumunjke Irine-Camelije Begu.