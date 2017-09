NOVO ISKUSTVO ZA ČILIĆA: ‘Ovo je neusporedivo sa svime dosad, nikad nisam igrao u ovakvim uvjetima’

Marin Čilić je u više navrata na susret Davis Cupa dolazio kao najbolje rangirani hrvatski tenisač, no nikad dosad nije bio tako dobro plasiran kao sada, uoči kvalifikacija za Svjetsku skupinu protiv Kolumbije u Bogoti kada je peti igrač na ATP ljestvici.

Čilić je postao tek treći hrvatski igrač koji je uspio ući u to elitno društvo, nakon što su to ranije ostvarili Goran Ivanišević (drugi) i Ivan Ljubičić (treći). Na pitanje kakav je bio osjećaj pogledati rang listu i vidjeti svoje ime među petoricom vodećih, Čilić je odgovorio:

“Prilično lijep. Za to sam radio jako puno. Ovo je najbolji renking karijere i posljednjih dvanaest mjeseci su bili uspješni za mene, od osvajanja Cincinnatija i Basela prošle godine, polufinala Bercyja do finala Wimbledona ove godine. Stvarno sam imao jako dobrih rezultata, a najviše me veseli što sam u posljednjih nekoliko mjeseci, od početka zemljane sezone, uspio pronaći nevjerojatnu konstantu u svojoj igri. To me veseli jako i daje mi veliki motiv za narednih 12-18 mjeseci, gdje se nadam da mogu nadograditi ovaj sjajni renking.”

‘Čovjek se puno brže zadiše’

Odmah nakon US Opena slijedi susret u Bogoti, koji je po uvjetima potpuno drugačiji. U kojoj mjeri?

“Uvjeti su nevjerojatno različiti u odnosu na ono na što smo naviknuti. Mislim da je najveća nadmorska visina na kojoj sam igrao 1100 metara u Davis Cupu protiv Južne Afrike, no ovih 2600 metara je neusporedivo. Zrak je rijedak, čovjek se puno brže zadiše, teško je za pluća, teško izdržati duge izmjene, loptica leti. Posljednja dva dana smo uspjeli pronaći dobar način igre – svaki klasičan način kakav bih usporedio s turnirima ovdje ne dolazi u obzir. Bit će zanimljivo iskustvo i nadam se da ćemo se što bolje prilagoditi. Vjerujem da neće biti jednostavno, ali smo svejedno veliki favoriti za prolazak dalje”, rekao je Čilić.

Marin ne samo što ima status prvog hrvatskog reketa, nego to znači da će opet na leđima imati pritisak velikih očekivanja. Drugim riječima rečeno, da će osvojiti dva boda u pojedinačnim mečevima.

‘Došli smo po pobjedu’

“To se očekuje gotovo u svakom susretu Davis Cupa. Nadam se da ću krenuti dobro od prvog dana. Tu je prvi put s nama Viktor Galović, većina nas se susrela s njim prvi put na treninzima. Igra stvarno jako dobro, dosta ofenzivno i vjerujem da može napraviti dobre rezultate protiv Kolumbijaca. Svjesni smo naše kvalitete, došli smo po pobjedu i ostanak u Svjetskoj skupini”, dodao je Čilić.

Upravo u ovom susretu Čilić može postati rekorder hrvatskog sastava po broju pojedinačnih pobjeda u Davis Cupu. Trenutno ima 22, a ispred njega je još samo Ivan Ljubičić, koji ima jednu pobjedu više. Ne bude li iznenađenja na izvlačenju u četvrtak, njegovi će suparnici u Bogoti biti Alejandro González, trenutno 484. na ATP listi, i Santiago Giraldo, trenutno 131. S Gonzálezom se još nije sastao, a protiv Giralda vodi 4-1, s tim da je njihov posljednji okršaj, i to jedan od dva na zemlji, pripao Kolumbijcu, preklani u Ženevi.