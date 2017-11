NOVI NEVJEROJATAN ČILIĆEV PORAZ: Marin je imao pobjedu u rukama pa još jednom neobjašnjivo potonuo

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić doživio je i drugi poraz na ATP World Tour Finalsu u Londonu. U 2. kolu skupine Boris Becker bolji je od Marina bio Amerikanac Jack Sock s 5-7, 6-2, 7-6 (4) poslije dva sata i 28 minuta igre.

Deveti tenisač svijeta još je jednom potvrdio kako ne leži Čiliću jer ga je uspio pobijediti već treći put u isto toliko dvoboja, iako je rasplet prvog seta, kao i početak trećeg, išao na ruku našem tenisaču. No, baš kao i u dvoboju sa Alexanderom Zverevim, Čilić nije uspio iskorisiti prednost breaka u trećem setu.

ČILIĆ PROKOCKAO VELIKU PRILIKU ZA POBJEDU: ‘Ovo mi se već događalo, razočaran sam i ljut na sebe’

Sretno do prvog seta

Prilično sretno je naš tenisač osvojio prvi set u dvoboju sa Sockom koji je krenuo u meč s breakom, ali odmah u sljedećem gemu izgubio servis. Sve do 11. gema više nije bilo prilika za break, a onda je zaprijetio Amerikanac. Sock je došao do prednosti, a Čilić se spasio osvojivši poen nakon što je lopta zapela za mrežu i prešla na suparnikovu stranu, što je bilo neuhvatljivo za Amerikanca. U sljedećem gemu naš je tenisač došao do 0-40 te iskoristio treću set-loptu.



Sock je i drugi set otvorio breakom. Čilić se mogao vratiti u četvrtom gemu, ali je propustio dvije prilike za izjednačenje na 2-2 i potom još jednom izgubio servis. Marina su skupo koštali izgubljeni poeni na drugom servisu (3/13) i 14 neforsiranih pogrešaka, koliko ih je napravio u drugom setu.

Za razliku od prva dva seta, Marin je odlučujući set započeo osvajanjem 12 od prvih 13 poena te je ekspresno stigao do vodstva 3-0. No, nakon furioznog početka u Čilićevu igru ponovno su se uvukle pogreške kojima je pomogao Jacku Socku da se vrati u meč. Amerikanac je u petom gemu vratio break zaostatka i nizom od tri gema izjednačio na 3-3.

Polufinale samo teorija

Do kraja seta više nije bilo prilika za oduzimanje servisa pa je odluka o pobjedniku pala u tie-breaku. Čilić je prvi došao do prednosti i poveo s 4-2 prije promjene strana. No, bio je to posljednji poen koji je osvojio u meču. Nakon što je kod 6-4 Čilić poslao bekhend daleko iza osnovne crte, Jack Sock je mogao početi slaviti svoju treću pobjedu u isto toliko dvoboja s našim najboljim tenisačem.

Čilićevi izgledi za plasman u polufinale sada su svedeni na teoriju. Pobijedi li Roger Federer u večernjem dvoboju Alexandera Zvereva, Švicarac će osigurati mjesto u polufinalu, a pridružit će mu se pobjednik meča Zverev – Sock koji će biti odigran u četvrtak. Uspije li mladi Nijemac pobijediti Federera, onda se Marinu otvara mogućnost da pobjedom nad Švicarcem u posljednjem kolu izbori mjesto u polufinalu, uz uvjet da Zverev u četvrtak svlada i Socka te s tri pobjede osvoji prvo mjesto u skupini.