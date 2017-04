NIŠTA OD HRVATSKOG OGLEDA: Francuz zaustavio pobjednički niz Borne Ćorića

Francuz Jeremy Chardy (ATP – 71.) zaustavio je pobjednički niz hrvatskog tenisača Borne Ćorića (ATP – 49.) svladavši ga u prvom kolu turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu sa 7-6 (3), 3-6, 6-3, čime je izborio mjesto u drugom kolu u kojem ga čeka Marin Čilić koji je kao 5. nositelj bio slobodan u prvom kolu.

Bio je to treći dvoboj Ćorića i Chardyja u kojem je 30-godišnji Fracuz stigao do druge pobjede, za što mu je bio dovoljan svega jedan ‘break’, do kojeg je stigao u četvrtom gemu trećeg seta.

Chardy je prvi set osvojio u ‘tie-breaku’ u kojem je materijalizirao bolju igru u prvoj dionici meča. Ćorić je, naime, tijekom seta dvaput spašavao ‘break-lopte’, a u odlučujućem gemu je izgubio čak četiri poena na početnom udarcu, što nije mogao nadoknaditi.

No, kao i toliko puta do sada 20-godišnji Zagrepčanin je pokazao kakav je borac i vratio se u meč napravivši ‘break’ za vodstvo 4-2 u drugom setu. Chardy je dvaput imao priliku za vraćanje ‘breaka’, ali je Ćorić dobro reagirao i iskoristio treću set-loptu za izjednačenje.



Ključnim se za konačan ishod pokazao četvrti gem odlučujućeg seta, u kojem je Chardy došao do jedine prilike za oduzimanje servisa. Dvojbenu loptu, za koju je Ćorić bio uvjeren da je završila izvan granica igrališta, glavni sudac Mohamed Lahyani procijenio je kao dobru i dodijelio gem Chardyju. Ćorić je napravio pritisak na Francuza kad je ovaj servirao za pobjedu. Naš je tenisač došao do dvije povezane prilike za ‘break’ (15-40), ali je Chardy odličnim servisima i agresivnom igrom nanizao četiri poena koja su mu donijela prolaz u drugo kolo i dvoboj protiv starog poznanika, najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića.

Velikim suparnicima još iz juniorskih dana ovo će biti peti dvoboj u seniorskoj konkurenciji, a rezultat je 2-2. Chardy je slavio u njihovom posljednjem srazu, ove godine u Miamiju, kad je bio bolji u tri seta. Dvoboj Čilića i Chardyja na rasporedu je u srijedu.