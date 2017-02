NIKAD SLABIJA DAVIS CUP HRVATSKA SE NE PREDAJE: ‘Treba se nadati’

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan izjavio je u četvrtak da unatoč izostanku naših najboljih tenisača susret protiv Španjolske još nismo izgubili, te da se treba nadati.

Dvoboj 1. kola Svjetske skupine Davis Cupa u osječkoj dvorani Gradski vrt u petak će otvoriti Franko Škugor i Pablo Carreno Busta, a u drugom pojedinačnom meču će se Ante Pavić suprotstaviti Robertu Bautisti Agutu.

“Škugor nam je natuknuo da bi radije igrao drugi, ali tu se ništa ne može promijeniti. Znali smo tko će igrati i Španjolci su na papiru definitivno favoriti. No, znamo kakva iznenađenja i preokrete donosi Davis Cup, tako da se moramo nadati i vjerovati da će se to dogoditi i nama. Bitno je da od prvog poena publika bude iza naših igrača, trebat će nam ta podrška s tribina”, rekao je izbornik Željko Krajan nakon ždrijeba priređenog u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.

Ovaj meč još nismo izgubili

Ante Pavić je dan ranije izjavio da hrvatski tenisači, bez obzira što su u pojedinačnoj konkurenciji plasirani lošije od dvjestotog mjesta, “nisu pali s Marsa”, odnosno da imaju iskustva u mečevima s dobro rangiranim tenisačima.



“Makar su naši najbolji igrači izostali, ovaj meč još nismo izgubili. Pavić je to rekao zato što je već igrao protiv tenisača koji su kalibra njegovog suparnika u petak. Zna što može očekivati i dobro je to rekao. Zna što treba napraviti da bi došao u situaciju da može pobijediti”, kazao je Krajan.

‘Dvojbi je definitivno bilo’

Na upit što je odlučilo u izboru igrača za pojedinačne mečeve, Krajan je odgovorio:

“Dvojbi je definitivno bilo. Ti dečki nisu bili u ekipi posljednjih nekoliko godina i ja ih nisam možda toliko pratio da bih znao što mogu očekivati od njih. Iz tih nekoliko treninga sam prepoznao da je Ante Pavić u boljoj situaciji, da će biti opasniji ako odigra dobar meč. Definitivno je bila teška odluka, ali moram vjerovati da je bila dobra”.

Franku Škugoru će ovo biti četvrti susret u Davis Cupu, ali će prvi put imati status prvog igrača.

‘Znam sve njegove mane i prednosti’

“To je puno veća odgovornost u odnosu na onu od prošle godine. Spreman sam za to u situaciji kakva je, da pokažem to na terenu, pa ćemo vidjeti kako će to završiti. Carreña Bustu dosta dobro poznajem, često smo bili zajedno na challengerima. On se prošle godine probio dosta visoko, a znam sve njegove mane i prednosti. On je vrlo solidan igrač na svim pozicijama. Ovisit će puno o meni i razini igre. Ako bude visoka, onda ću sigurno imati šansu”, rekao je Škugor.

Pojedinačni dvoboji u petak počinju u 15 sati, a za subotnji dvoboj parova, s početkom u 16 sati, hrvatski izbornik Željko Krajan nominirao je Nikolu Mektića i Marina Draganju, dok se španjolska izbornica Conchita Martinez odlučila za prošlogodišnje pobjednike Roland Garrosa, prezimenjake Feliciana i Marca Lopeza.

Bit će ovo drugi dvoboj hrvatskih i španjolskih tenisača. Prvi su odigrali 2003. u Valenciji, gdje je Španjolska slavila s 5-0. Španjolci u osječkom dvoboju figuriraju kao izraziti favoriti, s obzirom na to da u hrvatskoj reprezentaciji nema trojice najboljih igrača iz prethodnih sezona Marina Čilića, Borne Ćorića i Ivana Dodiga.