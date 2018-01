ŽELJKO KRAJAN ZA NET.HR O PAVIĆEVIM OPTUŽBAMA: ‘Nemamo dvanaest godina, on dobro zna zašto ne igra. Ne uklapa se u reprezentaciju’

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan za Net.hr govorio je o nadolazećem susretu 1. kola Davis Cupa u Osijeku protiv Kanade, kao i o sukobu s Matom Pavićem.

Hrvatska Davis Cup reprezentacija u petak u Osijeku u 1. kolu Svjetske skupine ugošćuje Kanadu. Izbornik Željko Krajan za dva dana nadmetanja na raspolaganju ima finalistu Australian Opena i trećeg igrača svijeta Marina Čilića, Bornu Ćorića (47.), Viktora Galovića (181.), Ivana Dodiga (8. na rang listi igrača u paru) i Franka Škugora (38. u paru).

Ovo je po prvi put da će Ćorić zaigrati za reprezentaciju nakon svađe s Krajanom do koje je došlo nakon što ga izbornik nije uvrstio za finale Argentinom u listopadu 2016. godine…

‘Privikavamo se na podlogu’

“Situacija u momčadi je odlična. Kao i uvijek atmosfera je dobra. Priključio nam se i Marin, sad se u punom sastavu spremamo za Kanadu. Privikavamo se na podlogu koja je u ovom dijelu sezone drugačija od tvrde. Zemljana podloga zahtjeva određenu prilagodbu. Pogotovo ako si do sad igrao na tvrdoj podlozi. Ali to sve ide po planu. Mislim da ćemo se mi brže prilagoditi na zemljanu podlogu od Kanađana. Jer, mi smo na njoj više teniski odrastali nego oni”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan, koji je posljednjih dana jako zauzet zbog pripreme meča, treninga i obveza prema medijima.



No, uspio je izdvojiti vremena i porazgovarati s nama. Krajan nam je kazao kako se nada da je pogodio s podlogom i kako će protiv Kanade naši tenisači adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve iste. U toj priči mali je problem naš najjači adut Marin kojem će trebati vremena za prilagodbu s tvrde i brze australske podloge na sporiju osječku zemljanu podlogu, na kojoj je odskok loptice niži.

Na zemlji se igra s puno više spina, nego što je to slučaj na tvrdim podlogama. Tu je i vremenska razlika na koju se Čilić mora priviknuti. Upitali smo Krajana koliko će Marinu biti potrebno vremena da se privikne na sve to?

Marin nema dovoljno vremena da se idealno privikne na podlogu

“Sigurno da to sve utječe na pripremu meča i na samu izvedbu za vrijeme istog. Marin nema dovoljno vremena do meča da se privikne idealno na sve. Ali da budemo jasni, nitko niti ne očekuje od njega da on bude u idealnoj formi. To je jednostavno nemoguće zbog vremenske razlike, promjene podloge i svega toga. Ali opet se nadamo kako će biti što bolji. Bit će teško, ali svi znamo koliko Marin voli igrati Davis Cup, koliko daje od sebe kad je reprezentacija u pitanju, kakav je profesionalac… Svi znamo da, kad on izađe na teren, da je sposoban anulirati sve te probleme oko njega. On zna koliko je bitan svojoj momčadi. Ne sumnjam da će Marin biti na nivou”, istaknuo je Željko Krajan i osvrnuo se na momčad Kanade:

“Teško je izdvojiti jednog pojedinca. Ako bi smo nekog njihovog pojedinca trebali izdvajati, to bi bio Miloš Raonić kojeg sad nema. Sigurno da su bez njega oni za 20% slabiji. Ali su tu i dalje mladi momci poput Šapovalova, koji je buduća mlada zvijezda. Dečko ima samo 18 godina, a neugodan je kao igrač. Vrlo je opasan i trebat će na njega sigurno najviše pripaziti. Drugi po redu njihov igrač na kojeg ćemo morati pripaziti je Vasek Pospisil, 85. igrač ATP ljestvice, 30. igrač svijeta prije dvije godine. Trenutno nije u nekoj životnoj formi, ali treba imati respekt prema njemu. Prema njima svima. Kanađani po imenima nisu nešto posebno zvučno atraktivni, ali definitivno imaju kvalitetu i morat ćemo se dobro pripremiti za njih u ova dva dana što su još pred nama. Malo manje”.

Sukob na relaciji Krajan-Mate Pavić zasjenio je sam meč. Dvostruki osvajač Australian Opena ne želi igrati za reprezentaciju dok je njen izbornik Željko Krajan. Izjave i prozivanje se nižu, svatko nudi svoju verziju istine. A na kraju najviše pati reprezentacija kojoj sad treba mir. Stvarno je ružno da se takve stvari događaju prije početka Davis Cupa…

‘Odnos s Pavićem remeti situaciju uoči Kanade’

“Da, šteta je. Dosta je bilo izjava s njegove i moje strane. Dovoljno sam dugo u Davis Cupu i znam takve stvari staviti podalje od sebe. To su ružne stvari za hrvatski tenis. Takvo što ne treba u ovim lijepim trenucima. Slavimo Pavićevu dvostruku titulu, Marinovo finale i treće mjesto na ATP, sad igramo i Davis Cup… Nema potrebe da sad povlačimo te stvari, da tražimo problem u svemu tome. U punom smo sastavu, to je ono što veseli. Taj odnos s Pavićem sve to malo remeti. Sve to stvara samo probleme. Šteta što ga nema, ali nema ga i to je to”, dao nam je do znanja Krajan koga smo upitali jasno: Zašto Mate Pavić ne želi igrati za Hrvatsku, zašto ga nema sad u Osijeku zajedno s ostalima?

“Jednostavno, ne ispunjava kriterije po kojima funkcioniramo tu u Davis Cupu i to se ne uklapa nama u momčad. I to je jedini razlog što njega sad tu sama nema. Nema tu nekih tajni”, odgovorio nam je Krajan kojeg smo upitali koji su ti uvjeti koji se spominju, koje je Pavić navodno stavio pred njega, a koji nisu prošli?

Nisu se našli

“Ponavljam se već o tim uvjetima, tako da nema potrebe ništa više pričati o tome. To se već zna. I on sve zna. Jednostavno, nismo se našli. Sve je to individualno. Svaki sportaš ima svoje navike. Ali se treba prilagoditi timu. Mi u Davis Cupu funkcioniramo na taj način. On nije spreman na to i kao takav se definitivno ne uklapa u momčad”, dao nam je do znanja Krajan koji je u svojim istupima u medijima prethodnih dana jasno naglašavao kako je “Pavića zvao u reprezentaciju posljednjih godina za Davis Cup”, “kako ga je svaki puta pokušao kontaktirati”, ali “kako je Pavić svaki puta odbijao komunikaciju”.

Krajan je rekao kako “Pavić ne želi igrati za reprezentaciju i kako druge istine tu nema”. Pavić je, pak, u razgovoru za Net.hr navedeno demantirao kazavši kako Krajan laže. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

“To što on sad kaže da ja lažem… Ne bih u to ulazio, nema smisla povlačiti tko kome laže, tko laže, tko ne laže. Nemamo dvanaest godina. On jako dobro zna kad je pozvan, zna i razloge zbog kojih ne igra. Znam ih i ja. I nema se tu više ništa. To je to. Svatko će ovu situaciju protumačiti kako njemu odgovara. Dovoljno je toga izrečeno na tu temu. Hrvatska Davis Cup reprezentacija fokusirana je samo na susret s Kanadom i to nam je prioritet. Ne možemo izbjeći situaciju da smo u ovom dvoboju mi favoriti. Jači smo na papiru, po kvaliteti igrača, zbog domaćeg terena, podloge.. Ali svi znamo što Davis Cup nosi, kakva su iznenađenja moguća i trebat će svi dati sve od sebe da prođemo Kanadu. Mjesta opuštanju – nema!”, zaključio je Željko Krajan.