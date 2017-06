NASLOV ZA DONNU VEKIĆ! Mlada hrvatska tenisačica iz ponora stigla do drugog osvojenog turnira u karijeri

Hrvatska tenisačica Donna Vekić pobjednica je WTA turnira u Nottinghamu nakon što je u finalnom dvoboju pobijedila prvu nositeljicu Britanku Johannu Kontu 2-6, 7-6 (3), 7-5.

Za mladu Osječanku bilo je to peto finale i drugi naslov nakon što je 2014. pobijedila u Kuala Lumpuru, dok je gubila finala u Taškentu u rujnu 2012. i rujnu 2015., te u Birminghamu u lipnju 2013. Britanki je to bilo peto finale i drugi poraz.

“Ovo je nevjerojatno, ovo je moj drugi turnir u karijeri. Nakon što sam izgubila prvi set pokušala sam se koncentrirati na svoju igru i smanjiti pogreške. Sada slijedi Birmingham, pa Wimbledon,” kazala je mlada hrvatska tenisačica.

Loš ulazak u meč, no slavlje na kraju

Vekić je slabo ušla u meč i već u prvoj igri je izgubila svoj servis. Konta je povela 2-0, a potom u sedmoj igri načinila još jedan break za vodstvo 5-2 i lagano dobiveni prvi set rezultatom 6-2.



Mlada hrvatska tenisačica koja će za 10 dana napuniti 21 godinu, je u drugom setu zaigrala daleko bolje. Posložila je kockice svoje igre, zaigrala mirnije i polako okretala meč na svoju stranu.

U četvrtoj igri je oduzela servis suparnici i povela 3-1, no Konta je već u idućem gemu nadoknadila zaostatak, a zatim izjednačila na 3-3. Međutim, Vekić je nastavila u visokom ritmu. Kod vodstva 5-4 je imala set loptu, a kod rezultata 6-5 još dvije. Konta se oba puta izvukla odvukavši set u trinaestu igru, no to joj nije pomoglo. Osječanka je odlično odigrala tie-break osvojivši taj dio igre 7-3 za 1-1 u setovima.

Vekić je sjajno nastavila i u odlučujućem, trećem setu. Već u prvoj igri je načinila break, a obranila svoj servis za vodstvo 2-0. Nažalost, Britanka je u šestoj igri vratila izgubljeni servis izjednačivši na 3-3. No, Donna je kod 5-5 još jednom oduzela suparnici servis, a zatim hrabro odigrala idući gem za drugi set i konačnu pobjedu.

Bio je to njihov drugi međusobni susret, a u prvom igranom prošle godine u Cincinnatiju je pobijedila britanska tenisačica.

Poraz Pavića

Finale je danas odigrao još jedan hrvatski tenisač. Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marach su u finalu turnira u Stuttgartu izgubili od Britanca Jamiea Murraya i Brazilca Brune Soaresa 7-6 (4), 5-7, 5-10. Pavić će ovo biti drugi nastup u finalu ove godine, nakon što je u travnju s Britancem Dominicom Inglotom osvojio naslov u Marrakechu.

Tijekom dosadašnje karijere 23-godišnji Splićanin je osvojio šest ATP naslova u konkurenciji parova, dok je još 11 puta gubio u finalu.