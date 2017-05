NAKON VELIKOG TRIJUMFA FEDERER ŠOKIRAO OBOŽAVATELJE: ‘Nemam više 24 godine, vrijeme je da stanem…’

Na čudesan je način 2017. godinu otvorio švicarski teniski genijalac Roger Federer. Nakon osvajanja Australian Opena i Indian Wellsa ove je nedjelje slavio i na Masters 1000 turniru u Miamiju.

S 35 godina na leđima Federer igra kao u najboljim danima, a priča je tim bolja kad se uzme u obzir da je posljednjih šest mjeseci prošle sezone proveo izvan terena zbog ozljede. No, zajedno sa svojom ekipom, u kojoj je jedan od trenera i naš Ivan Ljubičić, odradio je fantastičan posao i opet svojim umijećem oduševljava ljubitelje tenisa diljem svijeta.

FEDERERU KLASIK U MIAMIJU: Čudesni Švicarac srušio Nadala i stigao do 91. naslova u karijeri

‘Stvari se moraju promijeniti’

Svi koji vole njegovu igru načekat će se, međutim, da ga sljedeći put vide na terenu. Nakon pobjede protiv starog rivala Rafaela Nadala u finalu Miamija švicarski je čarobnjak šokirao navijače najavom da neće igrati sve do drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Posebno je to začuđujuće kad se uzme u obzir da se do French Opena igraju još tri Masters 1000 turnira – Monte Carlo, Madrid i Rim – te da će Federer u Pariz stići bez ijednog nastupa na zemljanoj podlozi.



“Nemam više 24 godine tako da se stvari moraju značajno promijeniti. Vjerojatno neću igrati na zemlji sve do Roland Garrosa. Tako će to izgledati jer mi treba odmor, a mojem je tijelu potrebno liječenje. Želim ostati zdrav i uživati. Kad sam takav, mogu igrati kao sada, a kad se ne osjećam dobro, nema šanse da dođem do ovakvog finala. Zato je vrijeme da stanem i da se fokusiram na Roland Garros pa nakon toga na travu i tvrdu podlogu”, rekao je Federer poslije Miamija.

‘Wimbledon najveći cilj’

Budući da mu zemlja nikad nije bila najjača podloga, nema prevelikih očekivanja od Pariza.

“Wimbledon mi je trenutno najveći cilj, a nakon toga američka serija turnira na tvrdoj podlozi. U nekoj mjeri i Roland Garros, ali tamo stvarno nemam pritiska”, dodao je Federer.