NAKON TRI SATA I PETNAEST MINUTA VELIKE BORBE: Ivo Karlović ispao s US Opena

Hrvatski tenisač Ivo Karlović nije se uspio plasirati u 2. kolo US Opena, bolji od njega je u susretu 1. kola bio Amerikanac Bjorn Fratangelo sa 7-6 (2), 6-4, 3-6, 7-6 (4) nakon tri sata i 15 minuta igre.

Karlović je vrlo loše krenuo u nastavak susreta koji je u utorak prekinut nakon što je Fratangelo dobio prvi set sa 7-6 (2), a u drugom je Karlović imao vodstvo 3-2 uz servis. Naš je veteran već u prvoj igri nastavka ponudio prvu “break-loptu” suparniku u meču i to s dvije uzastopne servis pogreške.

Ipak, tada se izvukao asom, no kod vodstva 4-3 ponovno je dvostrukom servis pogreškom ponudio “break-loptu” Fratangelu. Tada Karlovića nije poslužio servis, a izlazak na mrežu nakon drugog servisa nije se pokazao uspješnim.



Problemi za Karlovića na servisu nastavili su se i u 10. gemu drugog seta

Nažalost, problemi za Karlovića na servisu nastavili su se i u 10. gemu drugog seta kada je još jednom izgubio servis, a samim time i set. nakon 30-15 Fratangelo je pogodio retern za 30-30, a potom je Karlović promašio dva uzastopna voleja zbog kojih je pao u veliki zaostatak.

Ipak, u trećem setu Karlović je zaigrao bolje, te čak dva puta oduzimao servis Fratangelu, dok on nije ponudio niti jednu “break-loptu” suparniku. Prvi put Karlović je napravio “break” za 3-2, a drugi put za 6-3, dok je kod 4-2 propustio 15-40.

Nažalost, od kompletnog preokreta nije bilo ništa. U trećoj igri četvrtog seta Karlović je napravio tri dvostruke servis pogreške, od toga dvije zaredom nakon izjednačenja i tako donirao “break” Fratangelu.

Uspio se vratiti u set

Ipak, naš se igrač uspio vratiti u set oduzevši servis Amerikancu za 4-4 pa je se po drugi put u susretu igrao “tie-break”. Odlučujuća igra bila je izjednačena do 2-2, odnosno dok je Karlović pogađao asove na svom prvom servisu.

No, u sljedeća dva poena na svom početnom udarcu nije ubacio prvi servis te ih je izgubio i Fratangelo je stigao do četiri vezane meč-lopte. Iskoristio je treću za konačnih 7-4 u “tie-breaku”.

Ovo je tek druga pobjeda za 24-godišnjeg Fratangela na nekom “grand slam” turniru u karijeri i to u devetom susretu, a prva u New Yorku. Dosada je u 2. kolu igrao samo u Roland Garrosu 2016., dok je na US Openu ispadao u 1. kolu i lani i preklani.

Karlović je izgubio od 97 pozicija slabije rangiranog igrača (Karlović je ovoga tjedna bio 38., a Fratangelo 135. na ATP ljestvici) iako je ubacio 46 asova. No, kobno je bilo 11 dvostrukih servis pogrešaka.