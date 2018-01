NAKON PAVIĆA, JAVIO SE I KRAJAN: ‘Ne odgovara mi već godinama. Jednom mi je na poruku poslao ‘Nemam taj broj. Tko je?’

Davis Cup je pred nama, no priča se o nečemu drugome

Zahuktalo se na relaciji izbornik Željko Krajan – igrač Mate Pavić u hrvatskom tenisu. Izjave i prozivanje se nižu, svatko nudi svoju verziju istine.

Onu Mate Pavića, pobjednika Australian Opena u konkurenciji parova i mješovitih parova, opširnu i preciznu možete pročitati ovdje, Krajanova je stigla sa press konferencije u najavi Davis Cup susreta Hrvatske i Kanade koji se od petka do nedjelje igra u Osijeku.

MATE PAVIĆ ZA NET.HR: ‘Krajan laže, naš je odnos takav da se niti ne pozdravljamo. Ja sam taj koji pati, ali dok je on tu – mene tu nema’



“Na kraju svega početni problem je da je Mate postavio neke uvjete koje ja nisam mogao prihvatiti, da se priključi kasnije jer mu u srijedu ne odgovara raspored termina i treninga. Meni je nemoguće stvoriti još dva terena u dvorani, imamo jedan, moramo se prilagoditi tako da ne vidim čemu postavljanje tih uvjeta od kojih on do danas nije odstupio.”

“Sigurno da bismo ga trebali, neporažen je. Bili bismo sretni da je tu, no ne može sve uvijek biti idealno. Ne mogu utjecati na ovo što se dogodilo, citirati njega i laži. Ne bih se spuštao na taj nivo na kojem se govori gdje tko i što laže. Ovo remeti jer imamo lijepe teniske vijesti nakon ovog Grand Slama i najjaču hrvatsku momčad u Osijeku, a na površinu kao glavne i udarne vijesti izlazi ovo. Nije idealno, ali ne mogu ja tu puno.”

“Ja njegove odgovore čekam već tri-četiri godine, na telefonske pozive, poruke ili e-mailove. Tu nema odgovora. Jedini odgovor koji sam dobio bio je ‘Nemam taj broj. Tko je?’. Ja odgovorim tko je, a on se više ne javi. To su situacije u kojima ja zbog dobrobiti ekipe idem preko nekih svojih granica u nastojanju da ga pokušam pridobiti, no neuspješno je. Ne vidim u čemu je problem, mnogo je tu igrača ne mogu svi imati svoje uvjete, a on se nije bio spreman prilagoditi. Olakšao mi je time što je rekao da neće igrati dok sam ja izbornik”, iznio je izbornik svoju stranu priče.