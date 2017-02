NAJGORI POČETAK SEZONE ZA ČILIĆA! Ima najbolji renking karijere, a nikakve rezultate: Za to je kriva njegova najveća boljka

Sedmi tenisač svijeta Marin Čilić nije dobro započeo tenisku 2017. godinu.

Naime, Čilić je u srijedu na ATP-u u Montpeilleru u osmini finala izgubio od Nijemca Dustina Browna (32). Tako je hrvatski tenisač ostao na tek jednoj pobjedi ove sezone. Slavio je tek u 1. kolu na Australian Openu.

Nismo naviknuli na tako loš početak dvoranske sezone

Protiv Janowicza je u Melbourneu morao okrenuti 0-2 u setovima. Nismo naviknuli na tako loš početak dvoranske sezone. Čilić je baš u veljači osvojio najviše naslova (5), a od 27 finala u karijeri, gotovo trećinu ih je odigrao u drugom mjesecu.

No, ono što bode u oči kod spomenutog meča je da je do srijede Brown imao 0-9 omjer protiv Top 10 igrača na tvrdoj podlozi. Nadala je dvaput pobijedio na travi, Isnera na zemlji i to je bilo to. Sve dok se nije ukazao neraspoloženi Marin, kojemu u sat vremena borbe nije ponudio nijednu break-loptu. A ovaj je njemu odservirao osam aseva. I sa osam aseva ga je pobijedio.

Čilića su redom pobjeđivali 117., 51. i 84. igrač svijeta

Čilić je do sad nastupio na tri turnira. Na Grand Slamu u Melbourneu, u Chennaiju i u Montpeilleru, a osim pobjede protiv spomenutog Janowicza, Čilića su redom pobjeđivali 117., 51. i 84. igrač svijeta.

Paradoksalno zvuči činjenica da Čilić igra najloši tenis svoje karijere s najboljim renkgingom na startu sezone. Tako loš start Čilić nije imao ni prije dvije godine, kada se vraćao od ozljede ramena. No sad nije ozlijeđen. Ono što se pretpostavlja da je kod Čilića ponovno u pitanju – glava!

Problem je psiha

Hrvatski tenisač ima problema s psihom. Nije jak u glavi. Sjetimo se samo njegovog meča u Wimbledonu protiv Rogera Federera 6. srpnja prošle godine. U tom meču, Čilić je propustio vodstvo od 2-0 u setovima i tri meč-lopte u četvrtom setu te je Švicarac na kraju slavio sa 6:7 (4), 4:6, 6:3, 7:6 (9), 6:3 nakon tri sata i 17 minuta borbe.

Pamti se i poraz od Jacka Socka na otvaranju četvrtfinalnog dvoboja Svjetske skupine Davis Cupa u Portlandu, devet dana poslije spomenutog poraza od Federera. Najbolji hrvatski tenisač je na sličan način izgubio od Socka. Vodio je 2-0 u setovima.

Očito ga još uvijek muči poraz od Del Potra

Na kraju nije izdržao. Bio je psihološki smrvljen, kao što je i sad. Čilića, očito, još uvijek muči poraz od Del Potra u finalu Davis Cupa u Zagrebu. Nema logičnijeg objašnjenja za spoticanja protiv Kovalíka, Evansa i Browna.

Ono što sad slijedi je nastup u Rotterdamu. Dobar rezultat na tom turniru za Čilića bi bio izlaz iz krize i ispiranje gorkog okusa poraza. Dobra vijest za Čilića je da u Rotterdamu nikad nije ispao prije četvrtfinala, a 2014. je bio finalist.