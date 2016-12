NAJBRŽEM SERVERU SVIJETA PRIJETE SMRĆU: Žele ga ubiti zbog 50 dolara

Prijetnje smrću prijavio je australski tenisač Samuel Groth Udruženju teniskih profesionalaca (ATP). Upućuju mu ih, ali i njegovim članovima obitelji, ishodom njegovih mečeva razočarani kladioničari.

“Obratio sam se ATP-u i drugim ljudima budući da je sve došlo do razine koja više nije bila prihvatljiva. Količina zlostavljanja s kojom sam se borio… takvo što nikad niste vidjeli. Među svime ima prijetnji smrći meni, mojoj obitelji i mojoj djevojci. Osobno se s time mogu nositi, no kada je sve preusmjereno na meni drage osobe, postala je to situacija koja je prevršila svaku mjeru”, kazao je Groth koji je, kao sportaš i javna osoba, prigrlio društvene mreže kao kanal za komunikaciju s navijačima.

No, ondje su se zaredale prijetnje neovisno o ishodima njegovih mečeva, piše The Australian.

“Udaljio sam se od nekih računa na društvenim mrežama, posebice Facebooka. Više nemam osobni profil na Facebooku, a internetsku stranicu sad vodi samo moj agent. Volio sam komunicirati putem društvenih mreža sa ljudima, trudio se sve na njima činiti pozitivnim, ali mislim da neki ne shvaćaju što prolazite kada vas ondje počnu zlostavljati. Uvijek su to oni koji su izgubili novac na vašim mečevima. Polude jer su izgubili 50 dolara, ali na terenu ove godine ja sam izgubio mnoge neizvjesne mečeve čija je vrijednost mnogo veća.”



Sam Groth je trenutačno 180. tenisač svjetskog poretka. Najbolji plasman karijere ovog tenisača bez osvojenog turnira u pojedinačnoj kategoriji bilo je 53. mjesto u prošloj godini. Rekorder je u brzini servisa koji iznosi 263,4 km/h.