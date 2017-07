MARIN ČILIĆ PLASIRAO SENZACIJU: Najbolji hrvatski tenisač progovorio o svom novom velikom cilju u budućnosti

Marin Čilić otkrio je veliki, možemo čak reći i grandiozni plan nakon poraza u nedjeljnom finalu Wimbledona od Rogera Federera.

Čilić se našao u fokusu svjetskih medija zbog svojih suza u finalu, bolova lijevog stopala koje je bilo izranjavano žuljevima, kao i zbog svoje sjajne igre na turniru. Nema sumnje, Čilić je oduševio u Wimbledonu.

I sam će Međugorac kazati kako je u Londonu igrao tenis svog života. A kao takav sad ima novi cilj. Postati najbolji tenisač svijeta. To je, naime, otkrio dvojici hrvatskih novinara u pet minuta kad su došli na red za uzimanje izjava, javljaju Sportske novosti.





‘Želim postati najbolji tenisač svijeta’

“Želim postati najbolji tenisač svijeta! To je moj najveći cilj u sljedećih godinu dana. Znam da će to biti dug i težak proces, ali ja želim napasti prvo mjesto na rang-listi. Ja u to vjerujem, moj tim u to vjeruje, a na ovo finale Wimbledona, bez obzira na ovakav završetak, gledam kao na dobar početak toga puta”, izjavio je Marin Čilić koji je do tad bio prisiljen objašnjavati kako mu se stvorio potkožni žulj i kako ga je sve liječio, zašto se rasplakao na terenu sredinom drugog seta…

“Moja je igra bila odlična i ona je takva već tri mjeseca. Mislim da sam s timom pronašao sve što mi je trebalo da bih još dugo igrao na visokoj razini. U meni je takva golema snaga volje, nešto što me tjera da idem još naprijed jer mislim da imam prostora biti bolji, da ovo nije sve najbolje od mene. Čim ovo zaliječim, s istim ambicijama idem prema kraju sezone, ali vjerujem da će me ovaj osjećaj nositi do kraja karijere”.

‘Žuljevi? Dogodilo se to u najgorem mogućem trenutku’

Čilić je za SN izjavio i kako ne želi na ovom stati, kako mu je cilj do kraja godine biti među pet.

“Mislim da nisam daleko od toga, o najvećem sam cilju već rekao. Žuljevi? Dogodilo se to u najgorem mogućem trenutku. Stvorio se ispod kože, napunio se tekućinom, koju su uspjeli izvući van, ali onda mi se nakon treninga u subotu pojavila modrica. Dobio sam dosta injekcija, bol je stvarno bila velika. Ujutro se pojavila i krv, doktor mi je dao anestetik točno na to mjesto. Jest bilo malo lakše, međutim, tu je koža pretvrda i potpuna blokada nije uspjela”, izjavio je Čilić i ponovno se osvrnuo na suze u meču.

‘To je bila kulminacija, samo je provalilo iz mene’

“To je bila kulminacija, samo je provalilo iz mene. Znao sam za što sam sposoban, na kojoj razini mogu igrati tenis i da zbog žulja to neću biti u stanju. Samo sam pukao, počeo sam plakati od nemoći, nije to lako primiti. Hvala fizioterapeutu Alejandru, doktoru Philu, zbilja su učinili sve što je u njihovoj moći da mi pomognu. Da sam bio zdrav, uvjeren sam da bih imao dobre izglede pobijediti Federera”, otkrio je Čilić i dodao kako ga veseli što stalno napreduje, kako je njemu, osobno, to fascinantno. Isto tako, Čilić je objasnio još jednom zašto mu nije prošlo kroz glavu prekinuti agoniju.

“Ja sam ovo finale zaradio, i to ne samo u ova dva tjedna; pripremao sam se za ovo. Zašto bih predao? Odlučio sam dati sve od sebe, natjerati ga da me pobijedi. Bodrio sam se i u trećem setu, ali zbilja je teško igrati kad se ne možeš u potpunosti koncentrirati samo na igru. Taj mi je gadan žulj smetao na servisu, u lateralnom kretanju, kasnio sam u postavljanju na udarce”.