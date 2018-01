NADAL PROZVAO FEDERERA ZBOG POVLAŠTENOG STATUSA: ‘Znate da postoji jedan igrač…’

Nadal se žali, nije bez razloga

Uvjeti u kojima tenisači i tenisačice nastupaju na Australian Openu onakvi su za koje liječnici kazuju da je bolje ostati u kućama, ne izlagati se suncu i piti puno tekućine, no i na temperaturama koje često prelaze i 40°C vode se na prvom Grand Slam turniru sezone maratonski, višesatni mečevi. Igraju u takvim uvjetima svi, ili – gotovo svi.

Nije važno je li to pošteno

Osvrnuo se na povlašteni status Rogera Federera, a on spada u kategoriju tenisača za koje organizatori čuvaju večernji termin u kojem se nastupa u prihvatljivijim uvjetima, njegov vjerojatno najveći rival kroz cijelu karijeru Španjolac Rafael Nadal.

“Nije razlika imati slobodan dan, igraš u istim uvjetima kao i tvoj suparnik. Moraš li igrati sljedećeg dana manje je važno jesi li odigrao meč u popodnevnom ili večernjem terminu, no postoje i oni koji češće igraju navečer”, započeo je Nadal, a na direktan upit na koga misli kazao:



“Dugo ste ovdje, zar ne? Znate kao i ja da postoji igrač koji igra u večernjim satima dok drugi igraju u popodnevnim. Postoji televizija, prodaja ulaznica, postoje i igrači koji su ostvarili više od onih drugih. Zbog toga neki igraju u udarnom terminu a drugi ne. To je shvatljivo i nije pitanje je li to pošteno ili ne.”

Federer kaže da je lakše

Iako nije spomenuo njegovo ime, sasvim je jasno da je Nadal mislio na Federera. A sam prozvani na upit ima li privilegiran status na turniru kaže:

“Moguće. Ali ne odlučujem o tome ja. I nisam usamljen u toj priči. Ali drago mi je da nisam u ritmu večer-podne-večer iako me ne smeta da igram u popodnevnim satima. Nadam se da bih i u njima bio uspješan, jer želite li doći do kraja morate igrati u svim vremenskim uvjetima. No, naravno, pomaže igrati u večernjem terminu.”