NADAL OPTUŽEN JASNIJE NO IKAD PRIJE: ‘On se izvlači s ubojstvom, to što radi mora se brzo riješiti’

Teniski ekspert Brett Phillips okomio se na vodećeg tenisača svjetske ljestvice Rafaela Nadala zbog odugovlačenja tijekom svojih mečeva, ali i suce koji mu to dopuštaju.

Genijalni španjolski tenisač poznat je po odugovlačenju, trošenju vremena kojim koketira sa granicama dopuštenog, a često ih i prelazi, maksimalno koristeći i prelazeći 25 sekundi dopuštenog odmora između poena. Phillips, svjestan da je Nadal znao dobivat opomene za to, tvrdi da ima povlašten status kod sudaca zbog renkinga koji drži i statusa kojeg uživa u svijetu tenisa.

A kaznili Čilića

“Kod Nadala postoji i veći problem od stenjanja za vrijeme meča, a to je vrijeme koje mu je potrebno za odigrati meč. On se izvlači sa ubojstvom”, kazao je Phillips u komentaru četvrtfinalnog dvoboja Australian Opena između Nadala i Marina Čilića, izrazivši pritom čuđenje kako je bilo moguće da hrvatski tenisač bude opomenut za odugovlačenje.



“Marin Čilić je kažnjen, mora da se šalite. Pogledajte čovjeka s druge strane mreže, ovog koji ima dva ručnika, koji mora sortirati svoje bočice – on je taj koji svima trati vrijeme. I već dugo se s time provlači. Volim ga, teško ga je ne voljeti, ali njegovi su mečevi ponekad bolni za gledanje. I ovo nije lako reći za nekoga tko je na vrhu. Suci mu previše popuštaju, a njemu se ne sviđaju inovacije u tenisu jer onda ne stigne napraviti sve ono što želi. Zbog njega svi čekaju i on se predugo s time provlači. Valjda će se to riješiti”, prenosi news.com.au Phillipsove riječi.

Pažnja na detalje

Nadalovo praznovjerje razlog je zbog kojeg sve to toliko dugo traje. Njegova pažnja usmjerena na detalje kao što su poravnate bočice na kojima sve naljepnice moraju biti usmjerene na istu stranu prije no što krene igrati.

Zanimljivo, Jim Courier, bivši tenisač i komentator postaje Channel 7 tvrdi da sudac ima pravu za mjerenje vremena između poena. Neshvatljivo mu je da je sudac Čilića upozorio na kršenje pravila na break-loptu kada je statistika pokazivala da je Čilić to pravilo kršio u 40 posto vremena, a Nadal, koji je prošao bez ijednog upozorenja, u 45 posto slučajeva.