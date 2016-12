MOŽE LI SE NA NJEGA I DALJE RAČUNATI?: Marin Čilić otkrio planove za 2017. i odgovorio na pitanje o reprezentaciji

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić otkrio je dio sportskih planova za godinu pred nama, a tijekom konferencije za novinare u jednom zagrebačkom hotelu postavljeno mu je i pitanje o nastavku igranja za reprezentaciju.

Čilić je nakon poraza od Argentine u finalu Davis Cupa mnoge iznenadio izjavom kako razmišlja o mogućoj pauzi što se nastupa za hrvatsku tenisku reprezentaciju tiče, a isto je ponovio i dan nakon.

RAZOČARANI ČILIĆ O BUDUĆNOSTI U REPREZENTACIJI HRVATSKE: ‘Teško mi je, ne znam što ću dalje’

“Nisam još ništa odlučio. Ova godina je bila naporna, stoga ću dobro razmisliti što i kako dalje. Imamo dosta vremena do prvog dvoboja Davis Cupa u sljedećoj godini protiv Španjolske u veljači. Ja sam uvijek uz reprezentaciju i dajem sve od sebe za nju”, izjavio je Čilić tada, a u srijedu, prenosi HRT, ovako oblikovao odgovor na isto pitanje:

“Odlučit ću nakon Australian Opena. Imao sam stvarno napornih posljednjih šest mjeseci i to je definitivno ostavilo fizičkog traga na meni. Računajući na to da želim biti maksimalno spreman za sezonu i svoje ciljeve želim si ostaviti malo prostora i vidjeti kako ću se osjećati. Ali, kao i uvijek, tu sam, uz reprezentaciju. I prethodnih godina, od početka karijere bio sam igrač koji se uvijek odazivao reprezentaciji i bio tu kad je trebalo. Sigurno da je to susret koji nam je iznimno važan i dat ću sve od sebe da nastupim, ali, kao što sam rekao, dat ću si malo više vremena.”

Do @Wimbledon nemam puno bodova za braniti i to je idealna prilika za novi iskorak, kaže @cilic_marin — HRT Sport (@HRTsport) December 21, 2016

Upitan, pak, što očekuje o 2017., danas šesti tenisač svjetskog poretka, što mu je i najbolji plasman karijere, je odgovorio:

“Očekujem ulazak među pet najboljih tenisača svijeta, do Wimbledona nemam puno bodova za braniti i to je idealna prilika za još jedan iskorak. Ući među pet je velik zalogaj, računam da se Federer vraća, Nadal će biti motiviran, ima dosta mlađih igrača, Raoniću je 2016. bila najbolja sezona, ali vjerujem u svoje mogućnosti, velik je motiv i veliko samopouzdanje. Prvi dio sezone sam uvijek preferirao igrati, uvijek sam imao dobrih rezultata u prvom dijelu godine. Nadam se da će i sad biti tako i da ću u tom dijelu napraviti veliku bodovnu zalihu. Australian Open? Obožavam ondje igrati, mnogo je ondje Hrvata i imam veliku podršku. Zasigurno jedan od dražih turnira kroz sezonu”, dodao je Čilić.