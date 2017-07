MOĆNI FEDERER U FINALU PROTIV ČILIĆA: Genijalni Švicarac nahvalio Marina i otkrio zašto ga se boji

U nedjeljnom dvoboju (15 sati) za wimbledonski trofej najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić igrat će protiv Švicarca Rogera Federera koji je u drugom polufinalnom dvoboju svladao Čeha Tomaša Berdycha sa 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4 nakon dva sata i 18 minuta igre.

Do svoje 90. pojedinačne pobjede u All England Clubu, a 19. u dvobojima s Berdychom, sedmerostruki wimbledonski pobjednik došao je bez izgubljenog seta, uz jedan izgubljen servis kojim je ispustio prednost ‘breaka’ u prvom setu. No, Federer je bolje odigrao oba odlučujuća gema u prvom i drugom setu, a ‘break’ za vodstvo 4-3 u trećem bio mu je dovoljan za prolaz u 11. wimbledonsko finale, a 29. na Grand Slam turnirima.

Čilić samo jednom pobijedio Federera

Marin Čilić je za plasman u svoje drugo finale na Grand Slam turnirima pobijedio Amerikanca Sama Querreyja sa 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 7-5 za dva sata i 56 minuta te je tako postao drugi hrvatski tenisač koji se probio do finala u All England Clubu. U nedjelju će pokušati po drugi put u karijeri pobijediti Rogera Federera i postati drugi Hrvat s wimbledonskim naslovom, koji je 2001. godine osvojio Goran Ivanišević u svom četvrtom finalu.

Jedinu pobjedu u dosadašnjih sedam dvoboja sa Švicarcem Čilić je ostvario na putu prema svom prvom Grand Slam naslovu, na US Openu 2014. godine, kad je u tri seta svladao Federera, a taj meč dobro pamti i Grand Slam rekorder sa 18 trofeja.

‘Lani je bilo brutalno’

“Razbio me na US Openu. Nadam se da u nedjelju neće igrati tako dobro”, izjavio je Federer nakon pobjede nad Berdychom, a prisjetio se i kako je teško pobijedio Marina u prošlogodišnjem četvrtfinalu u Wimbledonu.

“Bilo je brutalno. Marin je vodio 2-0 u setovima, spašavao sam i meč-lopte. Imao sam puno sreće u toj pobjedi. Marin je sjajan dečko. Poznajemo se dugo i sretan sam zbog njega. Zaslužio je biti u finalu”, zaključio je 35-godišnji Švicarac.

Wimbledonski pobjednik će ove godine zaraditi rekordnih 2,2 milijuna funti.