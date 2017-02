MLADA HRVATICA U NALETU: Ana Konjuh deklasirala bivšu osvajačicu US Opena

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh plasirala se u treće kolo jakog WTA turnira u Dubaiju nakon što je u utorak pobijedila Australku Samanthu Stosur sa 6-4, 6-3 poslije sat i 23 minute igre.

Ana Konjuh je u meč protiv osvajačice US Opena iz 2011. krenula breakom i vodstvom 2-0. No, Australka se vratila u šestom gemu kada je imala tri lopte za povrat izgubljenog servisa. Konjuh je spasila dvije break-lopte, ali treću nije uspjela. No, 19-godišnju Dubrovkinju to nije omelo i opet je došla do breaka u devetom gemu, a potom na svoj servis osvojila prvi set sa 6-4.

Slijedi Vesnina

U drugom je setu bilo puno manje prilila za break, a Konjuh je svoju iskoristila kod rezultata 3-3, a potom osvojila i svoj servis za vodstvo 5-3. Stosur je servirala za ostanak u meču, ali hrvatska tenisačica je još jednim breakom okončala susret u svoju korist.



U osmini finala Konjuh ide na 16. igračicu svijeta Ruskinju Jelenu Vesninu protiv koje je dosad samo jednom igrala, 2015. u Aucklandu. Tada je slavila Vesnina.