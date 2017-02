MEKSIKANCI SE DIVE HRVATU KOJI JE PREŽIVIO RAT: ‘Bila je to teška politička situacija za mene’

Meksički dnevnik El Economista donosi priču o najboljem hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću uoči njegovog večerašnjeg meča 1. kola ATP-a u Acapulcu protiv Rusa Aleksandra Dolgopolova.

Najbolji hrvatski tenisač i trenutačno osmi igrač svijeta prošle je sezone u Meksiku eliminiran već na startu od Amerikanca Ryana Harrisona i ne želi da mu se to dogodi i ove godine.

“Prošle godine nisam bio najspremniji na turniru. Bilo mi je teško zato što sam bio iscrpljen. Nisam se dobro psihički osjećao. Međutim, sada se osjećam jako dobro i želim stići barem do četvrtfinala. Spreman sam igrati dobar tenis i vjerujem da me to može daleko dovesti. Nakon drugog dijela 2016, kada sam igrao odlično, trebao mi je odmor kako bi se spremio i sve sam bliži svojoj razini. Bilo bi prekrasno osvojiti još neki Grand Slam, nakon US Opena 2014, ali mi je cilj, prije svega, doći među Top 5 tenisača”, rekao je Čilić u razgovoru za Croatian Economy Today, a njegove riječi prenosi El Economista koji je u uvodu svog teksta o Čiliću naveo kako je hrvatski tenisač rođen u Bosni i Hercegovini 1988 godine koja je tad bila dio iste države u kojoj se nalazila i Hrvatska.





Rat u Hrvatskoj

“Četiri godine nakon rođenja, kad je osmi igrač svijeta prema ATP ljestvici bio još dijete, počeo je rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, što je rezultiralo odvajanjem ova dva teritorija. Što se tiče rata, još nema konkretnih službenih brojki o žrtvama. Unatoč tome što se rodio u Međugorju, Marin se uvijek deklarirao kao Hrvat, zato što je upravo Hrvatska njemu dala sve”, počinje svoju priču o Marinu Čiliću El Economista.

Čilić je na sve to kazao:

“Bila je to teška politička situacija za mene. Iako sam bio tad mali. No, nikad nisam imao dvojbe za koga igrati, a to je Hrvatska. Rođen sam u malom gradu, gladan uspjeha, što mi je uvijek motiv kako bih se natjecao s najboljima. Program u školi bio je na hrvatskom jeziku, djeca u njoj su bili Hrvati. Nije bilo lako odreći se velikog broja stvari kao dijete, ali samo radom možete stići do vrha. Nikada nisam propustio trening i vjerujem u ono što radim”, poručio je Čilić, a El Economist, nadalje, navodi:

Čilić, ako prođe Dolgopolova, čeka Ćorić u osmini finala

“Čilić se sjeća svog djetinjstva, uvijek blizak uspjesima svoje zemlje. Posebno bronce na SP-u u Francuskoj”.

Hrvat je prokomentirao i taj povijesni uspjeh za svoju zemlju.

“To mi je jedan od najljepših događaja iz djetinjstva. Sjećam se Davora Šukera, Zvonimira Bobana, Roberta Prosinečkog, Alena Bokšića… Igrali su nevjerojatno i bili među najboljima na prvenstvu. Od tada respektiraju Hrvatsku u nogometu, ali i općenito”, kazao je 28-godišnji tenisač.

Zanimljivo, ako uspije pobijediti Dolgopolova, naš tenisač, koji je trenirao s Rafaelom Nadalom u Acapulcu, igrat će u osmini finala protiv Borne Ćorića, koji je lako svladati Meksikanca Lucasa Gomeza s 2-0 (6-1, 6-1).