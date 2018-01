MATE PAVIĆ ZA NET.HR: ‘Krajan laže, naš je odnos takav da se niti ne pozdravljamo. Ja sam taj koji pati, ali dok je on tu – mene tu nema’

Mate Pavić opširno je za Net.hr govorio o uspjehu na Australian Openu i sukobu s izbornikom Davis Cup reprezentacije Krajanom

Grandiozan uspjeh na prvog Grand Slam teniskom turniru sezone Australian Openu stavio je Matu Pavića ondje gdje mu je i mjesto izboreno napornim radom. Ne samo na ljestvici kojom ATP mjeri uspjehe tenisača već i u medijskom prostoru u kojem i nije tako često. Ipak, osim dvostruke krune iz Australije Pavić se u središtu pažnje medija našao i zbog priznanja da je između njega i izbornika reprezentacije Željka Krajana situacija daleko od idealne, a sve to pojasnio je u razgovoru za Net.hr.

Dobrog raspoloženja, pun dojmova i elokventan bio je Pavić kojeg smo zatražili rekapitulaciju prošlog tjedna.

Motivacijom i ‘resetiranjem’ do uspjeha

“Dvije-tri neprospavane noći su iza mene, a dojmovi – uz sve telefonske pozive i čestitke nekako postaneš svjesniji kakvo je to postignuće. Ali definitivno se ne bih žalio da je tako iza svakog većeg turnira”, započeo je Pavić uz osmijeh, prisjetivši se i koliko su dva naslova u turnirima parova zapravo bila teško osvojiva.



Nakon što je s austrijskim partnerom Oliverom Marachom slavio naslov najboljih u konkurenciji parova, isto je Pavić imao prilike napraviti i s kanadskom suigračicom. I uspjeli su Gabriela Dabrowski i on podići pobjednički pehar premda je Pavić iza sebe imao tek koji sat sna budući da je druga titula stigla samo šesnaest sati nakon prve.

“Nije se bilo lako vratiti na teren poslije finala parova budući da je bilo dosta iscrpljujuće sa psihičke strane. Dan nakon obično si prazan, a ulazak u finale nije sa sobom nosio taj osjećaj igranja finala. Zbog te praznine kao da nisi prisutan na terenu pa je bilo potrebno dosta motivacije i želje da se ‘resetiraš’ i pokušaš zaboraviti na ono što se dogodilo dan ranije, na osvojenu titulu”, opisao je Pavić probleme s kojima se nosio iskreno potom dodavši:

“Mix je definitivno u sjeni singla i turnira parova, igra se samo na Grand Slam turnirima. S druge strane to jesu Grand Slam titule i svaka je posebna i ima veliki značaj. Naravno da se ne može mjeriti sa titulom iz pojedinačne konkurencije ili turnira parova, ali to je svejedno Grand Slam titula.”

Problem sa izbornikom

Tjedan nakon Grand Slama u Australiji donosi nove ispite na razini reprezentacija. Hrvatska Davis Cup vrsta igrat će tako od petka do nedjelje u Osijeku protiv Kanade, ponovno bez Pavića, ponajboljeg svjetskog tenisača u parovima. Njegov sukob sa izbornikom Željkom Krajanom očito je predubok priznat će Pavić u nastavku:

“Izbornik već godinama kroz medije izjavljuje razno razne stvari, a ja sam se do sada suzdržavao bilo kakvih komentara i nisam ove tri-četiri godine koliko me u reprezentaciji nema ništa komentirao niti izjavljivao vezano za to. Bio sam, koliko to mogu biti, korektan. S obzirom na posljednje izjave morao sam nešto prokomentirati budući da mi one nikako nisu jasne. Nije mi jasno što je htio reći. Ja u Davis Cup nisam pozvan pune tri, skoro četiri godine.”

“Izbornik i ja imamo jako loš odnos, mi se niti ne pozdravljamo tako da ovo što on govori da me konstantno zove za svaki susret – to je potpuna laž”, jasan je bio Pavić koji nije želio u potpunosti ogoliti spornu situaciju, ali je naglasio:

Vraća se kad ne bude Krajana

“Nema tu ničeg posebnog, u pitanju su neke nesuglasice. On u medijima spominje neke moje, kako on to kaže, famozne uvjete, ali nikada konkretno nije rekao u čemu je točno problem. Zašto kroz godine nije rekao koji su to točno problemi? Godinama nisam davao izjave, a ovo je prvi put kad sam ja kroz medije spomenuo da sam izrazio nezadovoljstvo nekim statusom i odnosom prema meni u zadnjem susretu kojeg sam igrao. On se nadovezao i izjavio nešto vezano za te neke treninge i stvari. Vidite, nije mi jasno zašto do sada nije želio i mogao izjavljivati nešto konkretno vezano uz sve to. Očigledno su to stvari koje on jedini razumije.”

“No, nakon tog odnosa prema meni i vremena koje je prošlo a da me se nije zvalo, premda sam ja zaslužio biti u krugu reprezentacije, stvarno ne vidim kako bi se to moglo riješiti drugačije osim da se njega smijeni i da tamo više ne bude. Ja sam uvijek prije igrao kad je sve bilo u redu i meni je žao što nisam tamo, a na kraju krajeva ja sam taj koji najviše ispašta u cijeloj priči jer nemam priliku igrati za reprezentaciju niti sam imao priliku igrati na Olimpijskim igrama. Ja sam taj koji tu gubi, ali ponavljam – dok je on tu, mene tu nema. Kad ga jednog dana ondje ne bude definitivno ću biti na raspolaganju reprezentaciji.”

HTS snosi dio krivice

“Dio krivice snosi i Hrvatski teniski savez koji već godinama na funkcionira na razini na kojoj bi trebao. Mnoge stvari u Savezu nisu na dobrom putu, da to tako kažem. Mi u Hrvatskoj više nemamo niti nacionalni teniski centar. Situacija u HTS-u je jako loša, tužna. Odnos Saveza već godinama, ne samo prema meni, već mnogim igračima, juniorima nije adekvatna, nije kakva bi trebala biti. Opet, bez obzira na to svi mi igrači igramo taj Davis Cup zato što ga želimo igrati, igrati za reprezentaciju je nešto što želite, što vas veseli. Tko kaže drugačije taj laže. Svi mi volimo biti ondje, volimo igrati jer to ima neku svoju posebnu draž. Ali, kažem, nije isključivo problem samo izbornik Krajan, ima tu puno problema. Nisam već godinama u tijeku već godinama pa mnoge stvari i ne znam, ali ponavljam, konkretno, moj problem je problem sa izbornikom.”