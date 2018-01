MATE PAVIĆ DEMANTIRAO ŽELJKA KRAJANA: ‘Dok je on izbornik Hrvatske, ja neću igrati za reprezentaciju’

Mate Pavić izjavio je kako neće igrati za Davis Cup reprezentaciju dok god je izbornik Željko Krajan

Dan nakon što se u javnosti ponovno aktualizirala priča o nastupu Mate Pavića za Hrvatsku u Davis Cupu, oglasio je i Splićanin koji je proteklog tjedna u Australiji uzeo dva naslova. Prvo u muškim parovima s Austrijancem Marachom, a dan kasnije u mješovitim s Poljakinjom Dabrowskom.

Izbornik Željko Krajan je izjavio kako je Pavić dobijao poziv za svaki Davis Cup meč u kojima ga nije bilo u reprezentaciji.



“Ja sam njega svaki puta pokušao kontaktirati, ali on je svaki puta odbijao komunikaciju. Ja samo mogu reći da on više ne želi igrati za reprezentaciju”, kazao je Krajan. “Druge istine tu nema. Koji su to problemi, kada je sve to počelo i zašto se to nije riješilo? Ja samo mogu reći da on više ne želi igrati za reprezentaciju”, dodao je Krajan.

U razgovoru za HRT, Pavić je demantirao tu informaciju te izjavio kako neće igrati za Hrvatsku dokle god je Krajan izbornik.

“Nije istina da me zvao svaki put za susrete Hrvatske”

“Izbornik Krajan je izjavio da me zvao svaki put za susrete Hrvatske, što je daleko od istine. Nikakav poziv nisam primio od 2014. do 2017. i zadnji put je istina da sam dobio poziv, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i probali smo razgovarati i riješiti taj problem koji postoji, ali s moje strane je to sada, nažalost, završena priča. Ja neću igrati za Hrvatsku dok god je izbornik Željko Krajan”, rekao je Pavić koji ne nastupa za reprezentaciju nakon nesuglasica uoči DC dvoboja protiv Nizozemske kada je tražio da se samostalno priprema nekoliko dana.

Pavić je od danas peti igrač na svijetu u parovima te je svima u savezu zasigurno u interesu da se problemi riješe jer Mate igra u formi života i bio bi ogroman adut u novom pohodu na Salataru.

Dvoboj protiv Kanade igrat će se od 2. do 4. veljače u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a dolazi nakon odličnih partija hrvatskih tenisača na prvom Grand Slam turniru sezone Australian Openu. Krajan je za susret protiv Kanade prijavio Marina Čilića, Bornu Ćorića, Viktora Galovića, Ivana Dodiga i Franka Škugora.