MARIN ČILIĆ PODIGNUO POVIJESNI TROFEJ: Hrvatski majstor zajedno s Federerom i Nadalom pokorio Svijet

Teniska reprezentacija Europe pobjednik je prvog Laver Cupa igranog ovog vikenda u Pragu, a junak pobjede bio je veliki Švicarac Roger Federer koji je u dramatičnom posljednjem susretu svladao ‘zločestog dečka svjetskog tenisa’ Australca Nicka Kyrgiosa sa 4-6, 7-6 (6), 11-9 za konačnih 15-9.

Europa je bila apsolutni favorit protiv Svijeta i to je opravdala tijekom prva dva dana nakon kojih je vodila sa 9-3, no Svijet se nakon prva tri nedjelja meča uspio primaknuti na 12-9 te je Kyrgios imao priliku poravnati ukupni rezultat na 12-12. No, to se nije dogodilo.

U prvom nedjeljnom dvoboju Marin Čilić i Čeh Tomaš Berdych su izgubili igru parova od neugodnih Amerikanaca Johna Isnera i Jacka Socka sa 6-7 (5), 6-7 (6), čime je Svijet smanjio na 9-6, potom je Nijemac Alexander Zverev pobijedio Amerikanca Sama Querreya sa 6-4, 6-4 i povisio na 12-6. Međutim, Španjolac Rafael Nadal nije uspio dovršiti posao. Njega je sa 7-5, 7-6 (1) pobijedio Amerikanac John Isner i tako smanjio na 12-9.

Ovo je bilo prvo izdanje Laver Cupa. Svakoga dana na programu su bila po tri pojedinačna meča i jedan susret parova, pobjeda u svakom susretu u petak donosila je po jedan bod, u subotu po dva, a u nedjelju po tri boda.