MARIN ČILIĆ NAKON NIZA PROBLEMA U 3. KOLU: Prvi hrvatski reket bio je bolji od Mayera, ali…

Najbolji hrvatski reket Marin Čilić nakon niza problema uspio je u srijedu u tri seta svladati Nijemca Floriana Mayera sa 7-6 (2), 6-4, 7-5 i plasirati se u treće kolo Wimbledona.

Bio je to peti Čilićev dvoboj sa 33-godišnjim Nijemcem, koji je jedina dva četvrtfinala na Grand Slam turnirima ostvario upravo u Wimbledonu (2004. i 2012.), a naš je tenisač ostvario treću uzastopnu pobjedu. No, iako je do nje stigao u tri seta, Mayer ga je natjerao da se dobro namuči za prolaz.

Nijemac poveo na početku meča

Naime, Nijemac je u prvom gemu došao do ‘breaka’ i držao ga sve dok nije došao do servisa za prvi set. No, tada je ostao na samo jednom poenu, a sve bolju igru Čilić je okrunio odlično odigranim ‘tie-breakom’.



U drugom setu je Čilić od 3-4 nanizao tri gema uz jedan ‘break’ i tako došao na set od plasmana u 3. kolo. No, Mayer još nije pomišljao na predaju. Napravio je ‘break’ u šestom gemu trećeg seta, a potom poveo i 5-2. Uslijedio je sjajan Marinov odgovor i potpuni preokret. Naš je tenisač nanizao pet gemova, a pritom je suparniku prepustio samo četiri poena.

Čilić imao čak 46 izravnih poena više od Mayera

Konačna statistika pokazala je čak 66 Čilićevih izravnih poena, 46 više od Mayera. Nijemac je pogriješio samo 14 puta, a Čilić napravio 34 neforsirane pogreške. Na prvom servisu je Marin izgubio samo pet poena (91 %), a na drugom imao solidnih 55 % realizacije. Čilića u 3. kolu čeka pobjednik dvoboja Amerikanca Stevea Johnsona i Moldavca Radua Albota.

U 3. kolo se plasirala i Ana Konjuh koja je sa 7-6 (3), 2-6, 6-3 bila bolja od Rumunjke Irina-Camelie Begu, dok je, nažalost, u trosatnom trileru na središnjem terenu Donna Vekić poražena od najbolje britanske tenisačice Johanne Konte sa 6-7 (4), 6-4, 8-10, s time da je Osječanka u prvom setu pri vodstvu 5-3 servirala za set i propustila 40-15.

Konjuh će u 3. kolu igrati protiv Slovakinje Dominike Cibulkove.