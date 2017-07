LOVA DO KROVA: US Open, mjesto Čilićevog najvećeg trijumfa, probija sve rekorde ovim nagradnim fondom

Ovogodišnji US Open postat će prvi teniski Grand Slam turnir s nagradnim fondom većim od 50 milijuna dolara, objavio je Američki teniski savez (USTA) u utorak.

U odnosu na prošlu godinu, ovogodišnji US Open povećao je nagradni fond za devet posto, odnosno na ukupno 50.4 milijuna dolara.

Pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji zaradit će po 3.7 milijuna dolara, finalisti po 1.825 milijuna, dok će pobjednici u konkurencijama parova zaraditi po 675,000 dolara po igraču.

Ovogodišnji US Open igrat će se u New Yorku od 28. kolovoza do 10. rujna.