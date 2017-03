KRAJ ZA DR. IVU, PLJESAK ZA MIRJANU: Australski prgavac bolji od Karlovića, Lučić-Baroni u četvrtfinalu

Nakon što je Borna Ćorić ostao korak prekratak u svom pokušaju da se plasira u 4. kolo jakog ATP turnira u Miami, svoj nastup ondje završio je i Ivo Karlović. Mirjana Lučić-Baroni, pak, i dalje je u ždrijebu tenisačica koje se bore za titulu.

Bolji od Karlovića je u 3. kolu bio Australac Nick Kyrgios sa 6-4, 6-7(3), 7-6 (2) nakon dva sata i 26 minuta igre. Bio je to treći međusobni dvoboj Karlovića i Kyrgiosa i treća pobjeda Australca.

Ključnom se pokazala dvostruka servis pogreška hrvatskog veterana na početku odlučujućeg “tie-breaka” kojom je Kyrgios stigao do vodstva od 2-0. Mladi Australac je potom kod svoje prednosti od 4-1 sjajno izravno poentirao iz reterna za 5-1 i lako riješio odlučujuću igru u svoju korist sa 7-2.

Oba igrača sigurno su držala svoj servis sve do 4-4 u prvom setu, a tada je Karlović zapao u krizu, nije mogao ubaciti prvi servis što je mladi Australac uspio materijalizirati i ostvariti, pokazat će se, jedini “break” u meču.

Kyrgios je imao čak sedam prilika u tri različita gema za oduzimanje servisa Karloviću u drugom setu, ali naš se veteran uspijevao spasiti. Kod 3-3 Karlović je bio suočen sa 0-40, ali je potom osvojio pet poena zaredom, a dvije od tri vezane “break-lopte” spasio je drugim servisom. Kod 4-4 i 5-5 Karlović je spašavao 15-40, no tada ga je izvrsno služio prvi servis u krucijalnim trenucima.

OSTAO DVA POENA OD POBJEDE: Hrvatski dragulj propustio veliku priliku za osminu finala

O pobjedniku drugog seta odlučivao je “tie-break” u kojemu je Karlović bio besprijekoran na svom servisu, dok je Kyrgios kod vodstva Karlovića 3-2 napravio dvostruku servis pogrešku, a na set-loptu našega igrača je promašio i volej.

Jedinu “break-loptu” u čitavom dvoboju Karlović je izborio u trećoj igri trećeg seta, no nije ju uspio realizirati, pa je o pobjedniku odlučivao “tie-break”.

Mirjana Lučić-Baroni plasirala se u četvrtfinale nakon što je u dvoboju 4. kola svladala Amerikanku Bethanie Mattek-Sands sa 7-5, 6-4 u susretu koji je trajao sat i 34 minute.

Prvi set bio je prožet gubicima servisa, igračice su kombinirao čak sedam puta gubile gemove na svoj početni udarac, a samo pet puta zadržale servis. Srećom, Lučić-Baroni je na kraju uspjela ostvariti “break” više i dobiti set sa 7-5 iako je dva puta imala “break” zaostatka.

U drugom setu igračice su ipak češće uspijevale osvajati gemove na svom servisu, do rezultata 3-2 za Mattek-Sands nije bilo niti jednog “breaka”, a tada je ponovno Amerikanka prva stigla do prednosti. No, Lučić-Baroni je kao i u prvom setu odmah uzvratila “re-breakom”, a kod 4-4 još jednom oduzela servis suparnici i zatim uspješno na svoj servis okončala dvoboj.

U četvrtfinalu će Lučić-Baroni igrati protiv druge nositeljice, Čehinje Karoline Pliškove. Do sada su međusobno igrale šest puta i omjer je 3-3, ali posljednji dvoboj u četvrtfinalu ovogodišnjeg Australian Opena dobila je Lučić-Baroni.