KONTINEN I PEERS LAGANO OBRANILI NASLOV NA FINALSU: Kubot i Melo godinu završavaju na prvom mjestu

#NittoATPFinals doubles champions…

2014 – Bryan & Bryan

2015 – Rojer & Tecau

2016 – Kontinen & Peers

2017 – Kontinen & Peers

For the hat-trick in 2018? 🤔 pic.twitter.com/TUU5dKg67i

— Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2017