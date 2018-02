KARLOVIĆEV SERVIS NITI ZEMLJA NE MOŽE USPORITI: Div prošao u drugo kolo Quita sa 95% osvojenih poena nakon prvog servisa

U 2. kolu Karlović će igrati protiv 18-godišnjeg Francuza Corentina Mouteta

Hrvatski tenisač Ivo Karlović plasirao se u 2. kolo ATP turnira u Quitu, 38-godšinji veteran je u 1. kolu svladao 17 godina mlađeg Amerikanca Ernesta Escobeda sa 6-4, 6-7 (6), 7-6 (4) nakon dva sata i devet minuta igre.

Malo break prilika

Iako se susret igrao na zemljanoj podlozi, dominantan udarac bio je servis. Karlović je osvojio čak 95 posto poena nakon ubačenog prvog servisa, njih 53 od 56, dok je Escobedo imao 88 posto iskorištenosti prvog servisa (49 od 56).

@EcuadorOpen250 🎾🏆 El croata Ivo Karlovic venció en dramático partido al americano Escobedo 6-4,6-7,7-6(5) y avanza a la 2da ronda pic.twitter.com/dzbh1eJ63h — Manaba!!! (@EdCevallos_) February 7, 2018

Tijekom meča Karlović niti jednom nije bio suočen s “break-loptom” suparnika, dok je on iskoristio jednu od dvije prilike za oduzimanje servisa suparniku. Jedini “break” napravio je u sedmoj igri prvog seta, dok drugu priliku, u šestom gemu trećeg seta, nije iskoristio.

Mirnoća u završnici

U “tie-breaku” drugog seta po Karlovića je koban bio izgubljeni poen nakon ubačenog prvog servisa koji je donio “mini-break” prednosti Escobedu. Mladi Amerikanac je poveo sa 6-3, no Karlović je uspio spasiti sve te tri vezane set-lopte. No, na četvrtu je naš veteran napravio dvostruku servis pogrešku i morao je pobjedu potražiti u trećem setu.

I u odlučujućoj igri prvi je do prednosti stigao Escobedo osvojivši prvi poen na servis Karlovića, no Karlović je odmah uspio vratiti zaostatak, a do kraja dvoboja osvojiti još dva poena na suparnikov početni udarac te sve poene na svoje servise.

