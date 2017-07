‘JOŠ SE ZNAM BUDITI NOĆIMA’: Goran se prisjetio svojih Wimbledona i otkrio gdje vidi Marina Čilića

Najveći hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević osvrnuo se po dolasku u Umag na poraz Marina Čilića u nedjeljnom finalu Wimbledona.

Čilić je izgubio od velikog Rogera Federera s 3-6, 1-6, 4-6 u meču u kojem je imao puno problema sa žuljevima na stopalu.

‘Marin je igrač za prva tri, četiri’

“Drago mi je da su moja dva favorita igrala finale. Moramo biti iskreni i reći da je Federer bolji igrač na travi, ali sve u svemu dobar turnir za Marina koji je napravio korak naprijed u karijeri. Marin je igrač za prva tri, četiri na svijetu. Pokazao je to i ovim Wimbledonom. Iz ovoga treba izvući nešto pozitivno, nije lagano izgubiti finale Wimbledona, ja se još znam buditi noćima. Ovo mu mora dati motiva za US Open i za sve što slijedi”, rekao je za HRT Ivanišević koji je triput gubio finale Wimbledona prije no što ga je 2001. napokon osvojio.



“Lijep je taj tanjur, ali puno ljepše izgleda trofej”, dodao je Ivanišević.

‘Žuljevi mogu stvarati probleme’

Osvrnuo se i na probleme s ozljedom svoga bivšeg učenika.

“Mogu žuljevi utjecati i praviti prave probleme. Noge trebaju, važne su na travi, uvijek se oslanjaš na njih, kod servisa i kretanja. Trava je specifična podloga, trčanje je drugačije i treba se pažljivo kretati”, zaključio je Ivanišević.