IZNIMNO TEŽAK POSAO ZA KONJUH: Sljedeća njena suparnica je peterostruka osvajačica Wimbledona

Hrvatska Fed Cup reprezentativka Ana Konjuh u ponedjeljak će u osmini finala Wimbledona igrati protiv peterostruke pobjednice ovog turnira, 37-godišnje Amerikanke Venus Williams, koja je u 3. kolu nadigrala Japanku Naomi Osaku sa 7-6 (3), 6-4.

Bit će to prvi dvoboj 19-godišnje Dubrovkinje i 18 godina starije sedmorostruke Grand Slam pobjednice koja je u ovom trenutku 11. na pojedinačnoj WTA ljestvici. Ana Konjuh će pokušati po drugi put u karijeri doći u četvrtfinale Grand Slam turnira, nakon što joj je to prvi put uspjelo prošle godine na US Openu.

S druge strane, Venus Williams će tražiti put prema svom 38. četvrtfinalu na Grand Slam turnirima, a 13. u All England Clubu. Osim što je pet puta bila pobjednica u Wimbledonu (2000., 2001., 2005., 2007. i 2008.), Venus Williams je još triput bila u finalu. Prošle je godine stigla do polufinala, a na tom putu u 1. kolu svladala Osječanku Donnu Vekić u 1. kolu sa 7-6 (3), 6-4.

Zanimljivo, posljednja hrvatska tenisačica koja je prošla do četvrtfinala u All England Clubu, Varaždinka Karolina Šprem, kojoj je to uspjelo 2004. godine, na svom je putu u 2. kolu svladala Venus Williams sa 7-6 (5), 7-6 (6).

U subotu će se Ani Konjuh u osmini finala pokušati pridružiti i Petra Martić (WTA – 135.). Ona će na terenu 18 igrati protiv Kazahstanke Zarine Dijas (WTA – 130.), drugi meč od 12.30 sati. Martić je do sada dvaput bila u osmini finala na Grand Slam turnirima, oba puta na pariškoj zemlji u Roland Garrosu (2012. i 2017.), a plasmanom u 3. kolo izjednačila je svoj najbolji rezultat u Wimbledonu (2013.).