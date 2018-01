KRAJAN SE OPET OGLASIO U SLUČAJU PAVIĆ: ‘Ja ga trebam, ali on ne želi poštovati pravila kojih se drže Čilić i ostali’

Hrvatska od petka igra protiv Kanade u dvorani Gradski vrt u Osijeku.

Hrvatski tenisač Mate Pavić i izbornik Davos Cup reprezentacije Željko Krajan ušli su u polemiku nakon što je Splićanin ovog vikenda osvojio dva naslova u parovima na Australian Openu. Naime, otvorilo se pitanje zašto Pavić nije u reprezentaciji. Kraja je rekao da ga zvao za svaki Davis Cup meč u kojem ga nije bilo u reprezentaciji, ali je prema njegovim tvrdanjama tenisač odbijao komunikaciju.

U razgovoru za HRT, Pavić je demantirao tu informaciju te izjavio kako neće igrati za Hrvatsku dokle god je Krajan izbornik.



“Nikakav poziv nisam primio od 2014. do 2017. i posljednji put je istina da sam dobio poziv, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i probali smo razgovarati i riješiti taj problem koji postoji, ali s moje strane je to sada, nažalost, završena priča. Ja neću igrati za Hrvatsku dok god je izbornik Željko Krajan”, kazao je Pavić.

Izbornik se potom još jednom oglasio te je u razgovoru za HRT rekao sljedeće:

“Ne znam što reći, ponavljam se već valjda 20. put u ovih par godina. Mate svaki put ima pozivnicu, ja ga trebam, moj je zadatak pozvati ga jer je igrač kojeg trebam u timu. No svaki put sam došao do odbijanja i nemogućnosti bilo kakve komunikacije s njegove strane. Nisam nikad osjetio nikakvu želju s njegove strane nakon tog nesporazuma koji se dogodio prije par godina da želi neke stvari promijeniti”, kazao je Krajan i nastavio.

“U Davis Cup tih tjedan dana imamo neka svoja pravila po kojima funkcioniramo, imamo jedan teren, ne četiri-pet kao na turnirima gdje dečki mogu trenirati cijele dane, imamo limit koliko sati dečki mogu trenirati. Njemu se tu neke stvari nisu sviđale, ali to je pravilo koje svi u Davis Cupu poštuju, a on ga nije htio ni želio poštovati i ja sam bio primoran jedanput ga ne pozvati zbog toga. Nakon toga on nikad više nije promijenio svoje mišljenje, valjda i dalje stoji kod toga da pod tim uvjetima ne želi biti u ovoj ekipi”, rekao je Krajan.

Pavić je od ponedjeljaka peti igrač na svijetu u parovima te je svima u interesu da se problemi riješe jer igra u formi života i bio bi ogroman adut u novom pohodu na Davis Cup. .

Hrvatska od petka igra protiv Kanade u dvorani Gradski vrt u Osijeku. Krajan je za susret protiv Kanade prijavio Marina Čilića, Bornu Ćorića, Viktora Galovića, Ivana Dodiga i Franka Škugora.