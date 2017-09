IZBORNIK KRAJAN IZNENADIO POSTAVOM: Nema Ćorića, Karlovića i Dodiga, ali uz Čilića je tu 244. igrač svijeta

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan u utorak je prijavio sastav za predstojeći susret kvalifikacija za Svjetsku skupinu protiv Kolumbije u Bogoti, koji je na rasporedu od 15. do 17. rujna. Prvi reket hrvatskog sastava bit će sedmi tenisač svijeta Marin Čilić, a u postavi su još Viktor Galović (244.), Nikola Mektić (32. u paru) i Franko Škugor (43. u paru). Sastav domaćina bit će poznat tijekom dana, javlja Hrvatski teniski savez.

“Borna Ćorić je rekao da mu se ovaj susret ne uklapa u raspored. Već je ranije rečeno da će u Kolumbiji igrati ako će imati zadovoljavajući renking, što trenutno nije slučaj. Imao je problema s ozljedama i istrpio je njegov plasman na rang listi, pa se mora fokusirati na turnire. To je jedini razlog zašto ćemo u Bogoti biti bez njega”, izjavio je Krajan.

Debitira Galović

Novo ime u reprezentaciji je 26-godišnji Viktor Galović, rođen u Novoj Gradišci, s prebivalištem u Italiji. Od početka sezone napredovao je za oko 250 mjesta.

“Viktor se nametnuo zahvaljujući odličnim rezultatima u posljednje vrijeme. Uz njega za poziciju u ekipi kandidirali su još Ante Pavić, Nino Serdarušić i Borna Gojo, a prevagnulo je to što je je ovog ljeta osvojio ATP Challenger u Recanatiju i bio finalist sličnog natjecanja u Braunschweigu”, objasio je Krajan.



“Očito je u odličnoj formi, jer je u ponedjeljak na ATP Challengeru u Sevilli pobijedio prvog nositelja, Španjolca Nicolása Almagra, svojedobno devetog igrača svijeta.”

Nikola Mektić i Franko Škugor su početkom godine u Osijeku u prvom kolu Svjetske skupine svladali Španjolce Feliciana i Marca Lópeza, a prije dva mjeseca su u Wimbledonu došli do polufinala. I jedan i drugi su nedavno došli do najboljeg plasmana među igračima parova do sada.

“Škugor i Mektić su prvi otputovali u Kolumbiju, jer će ovog tjedna igrati u Bogoti na ATP Challengeru, gdje su prvi nositelji. Marin će doći iz New Yorka, a termin Viktorova dolaska ovisi o rezultatu u Sevilli”, dodao je Krajan.

Problemi kod domaćina

Glavni adut domaćeg sastava trebao bi biti Santiago Giraldo, no njegov je status trenutno upitan, nakon što je zbog ozljede predao meč na US Openu u New Yorku. Problema s ozljedom ima i jedan od najboljih igrača svijeta u paru Robert Farah, koji nije igrao od Wimbledona.

Oba izbornika imaju mogućnost promijeniti do dvojicu igrača najkasnije sat vremena prije službenog ždrijebanja u četvrtak 14. rujna.