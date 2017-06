IVANIŠEVIĆ O ĐOKOVIĆU: ‘On je kao Real Madrid, to se ne odbija’

Goran Ivanišević, legendarni hrvatski tenisač koji se dobro snašao i u trenerskim vodama, u potrazi je za novim angažmanom nakon što su on i Tomaš Berdych raskinuli suradnju. Nije prvi put, ponovno se osvajač Wimbledona iz 2001. spominje u kontekstu preuzimanje brige oko nastavka karijere Novaka Đokovića.

Genijalni, ali u posljednje vrijeme rezultatski posrnuli srpski tenisač, priznaje Ivanišević, bio bio izazov koji se ne odbija.

HRVATSKA LEGENDA OSTALA BEZ POSLA: Najbolji češki tenisač dao otkaz Ivaniševiću nakon debakla u Parizu

“On je kao Real Madrid, već sam to govorio. Trenutačno ništa ne znam, ali takvog igrača bi bilo teško odbiti. Ne poznajem osobu koja bi odbila raditi s Novakom”, prenosi B92 riječi Gorana Ivaniševića koji je prokomentirao i suradnju Đokovića i Andrea Agassija.



“Njihova suradnja je fenomenalna, ali ne znam koliko će to trajati. Ne vidim Agassija 20-25 tjedana na Turu, ne mogu zamisliti. Imati Agassija samo da te gleda na tribini je dobro, a da ti je trener je još bolje. Imaju sličnu igru s osnovne linije. On je neviđeni borac i radnik. Kada ti netko tko je osvojio sve Grand Slamove sjedi u boksu to može mnogo toga da donijeti. Novak već igra bolje, makar 1%. Vjerojatno su razgovarali, nije tenis samo forhendi i bekhendi, tenis je mnogo više od toga.”