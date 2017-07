IVAN LJUBIČIĆ ‘PROTIV’ MARINA ČILIĆA: Proslavljeno hrvatsko tenisko ime prokomentiralo događanja u Wimbledonu

Nakon poraza Marina Čilića u finalu Wimbledona, bivši hrvatski Davis Cup izbornik Nikola Pilić prokomentirao je događanja u Wimbledonu.

“Žao mi je što se Marin nije prezentirao u očekivanom svjetlu. To je velika šteta. Nije niti važno što je izgubio, svi znamo kakav je to igrač. Očito mu je ozljeda stopala stvara ozbiljne probleme. Jako mi je žao jer znam da je Marin mogao bolje. U početku kod 2-1 Marin nije iskoristio break i servirao je loše. A protiv Rogera ako to ne napraviš, šanse su ti jako male”, kazao je Pilić za kamere HTV-a i osvrnuo se na Ivana Ljubičića koji je bio u svečanoj loži centralnog terena u Wimbledonu, a koji je u timu Federera.

“Smatram da mu je pomogao. Feder ga je uzeo jer je Ivan inteligentan momak koji zna posao. Treba ti podrška, iako si najbolji. A Ljubo je takav, on je čovjek. Pametan je, inteligentan. Ima kvalitetu”.

“Federera ne interesira prvo mjesto, nego da igra što bolje. On je odlično tempirao formu, točno zna što radi”, izjavio je Pilić i zaključio.



“Kad su me pitali o Ljubičiću, ja sam mu uvijek davao od 5 do 15. mjesta. I pogriješio. Sad ne želim napraviti isti s Čilićem. Marin može jako daleko, on je stvarno stvarno dobar”.