IVAN DODIG U POLUFINALU: ‘Podsjeća me ovo na moje najljepše dane, kad sam igrao na vrhunskom nivou’

Ivan Dodig nastavio je pobjednički pohod na Croatia Openu svladavši u petak prvog nositelja turnira i 14. tenisača svijeta, Belgijca Davida Goffina sa 7-5, 6-3, što mu je donijelo plasman u polufinale umaškog ATP turnira.

Dodig je agresivnom igrom razoružao renomiranog suparnika. Kod 5-2 u prvom setu propustio je dvije set-lopte i dopustio Goffinu povratak do 5-5. No, kad je Belgijac servirao za ‘tie-break’ prvog seta Dodig je novim oduzimanjem servisa došao do prvog seta.

Tennis – ATP – Umag – Ivan Dodig bat David Goffin en quarts de finale du tournoi d'Umag https://t.co/oYLN0EJXWP — Farondil (@Farondil) July 21, 2017

Naš je 32-godišnji tenisač na novi ‘break’ čekao do četvrtog gema drugog seta. Goffin je u sljedećem gemu vratio zaostatak, ali Ivan je četvrtim ‘breakom’ u meču osigurao servis za plasman u polufinale. U tom je gemu favoriziranog Belgijca ostavio na samo jednom poenu te prvi put nakon Tokija 2013. godine, a osmi put u karijeri izborio mjesto u polufinalu ATP turnira.



‘Tijelo je zasada izdržalo. Sve mi je išlo od ruke’

“Podsjeća me ovo na moje najljepše dane, kad sam igrao na vrhunskom nivou. Svjestan sam da je moj tenis još uvijek na dobrom nivou. Tijelo je zasada izdržalo. Sve mi je išlo od ruke. To je taj tenis, nepredvidljiv. Zato ga volimo”, prokomentirao je Dodig za Hrvatsku televiziju ovu veliku pobjedu ostvarenu na stadionu Gorana Ivaniševića u Umagu.

Ivan Dodig je postao šesti hrvatski tenisač koji se probio do polufinala na Croatia Openu. Prije njega to je uspjelo Goranu Prpiću i Goranu Ivaniševiću, pobjedniku i finalistu prvog izdanja umaškog turnira 1990. godine, Ivanu Ljubičiću, Željku Krajanu i Marinu Čiliću.

Dodigov kum jedini Hrvat s oba trofeja na hrvatskim ATP turnirima

Dodigov kum Čilić, jedini je naš tenisač koji je uspio osvojiti oba trofeja na hrvatskim ATP turnirima, na Croatia Openu (2012.) i, nažalost, ugašenom Zagreb Indoorsu (2009, 2010, 2013. i 2014.). Ivan bi se mogao pridružiti Marinu, uspije li ostvariti još dvije pobjede u Stella Marisu, s obzirom da je jedini pojedinačni ATP naslov u karijeri osvojio upravo u Zagrebu 2011. godine.

Ivan Dodig takes out top-seeded David Goffin in straights, 7-5, 6-3. pic.twitter.com/dE4UsvENQV — TennisNow (@Tennis_Now) July 21, 2017

Za mjesto u finalu Ivan će se boriti protiv boljeg iz dvoboja branitelja prošlogodišnjeg naslova, Talijana Fabija Fogninija, i Rusa Andreja Rubljeva, koji je u turnir ušao zahvaljujući odustajanju ozlijeđenog Borne Ćorića.

ATP Umag – četvrtfinale

IVAN DODIG (HRV) – David Goffin (Bel/1) 7-5, 6-3